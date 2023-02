Carolina Cruz salió de Bogotá y con foto confirmó que no estará en ‘Día a día’; Laura Acuña reaccionó

Carolina Cruz continúa bastante activa en las diferentes redes sociales y esta semana les mostró a sus seguidores que viajó fuera del país, por lo cual no estará en Día a día (Caracol Televisión) por unos días.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la empresaria vallecaucana compartió que se está tomando un tiempo de reflexión y desconexión en una reserva natural cerca de la laguna Bacalar (México). Asimismo, publicó una fotografía del hermoso atardecer que se vive en esa zona.

La presentadora colombiana no estará en 'Día a día' por un tiempo. - Foto: Imagen tomada de Instagram @carolinacruzosorio

La modelo, de igual manera, aprovechó el momento para publicar una corta reflexión y aseguró que decidió regalarse ese maravilloso viaje por todo el esfuerzo que ha hecho en los últimos meses para lograr las metas que se trazó, luego de la enfermedad de su hijo Salvador.

“Tiempo para mí, el más importante de todos. Estar aquí hoy, 23 de febrero de 2023, no es coincidencia. Hace un año, exactamente, nació ante el mundo Salvador de Sueños”, manifestó inicialmente.

Luego, añadió: “Aquí estoy, mereciendo, regalándome, aplaudiéndome por lograr lo que nunca imaginé, por llegar a un punto de mi vida y alma que me tiene plena. Gracias, DIOS, virgencita, hijos, familia, amigos y equipo de Salvador de Sueños, sin ustedes esto no sería posible”.

Estas sentidas palabras de la presentadora de Caracol Televisión generaron todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores. Además, varias personalidades de la farándula nacional la felicitaron.

La principal motivación de Carolina Cruz son sus hijos. - Foto: Tomada de: Instagram @carolinacruzosorio

Laura Acuña y Carolina Soto comentaron la publicación de Cruz. - Foto: Instagram: La Chismosa

Una de las primeras en comentar la publicación de Carolina Cruz fue Laura Acuña, quien la aplaudió por todo lo que está viviendo en la actualidad y dejó ver que esta bastante contenta por ella.

Algunas de las celebridades que le escribieron a la vallecaucana fueron: Laura Tobón, Carolina Soto, Kathy Saenz, Ana Karina Soto, Alejandra Sandoval, Elizabeth Loaiza y Natalia Valenzuela, entre otras.

“Te amo, mi amor, gózalo”; “¡Ese es el mejor tiempo!”; “Divina, mi Caro, te amo”; “Te aplaudo”; “Caro, eres superhermosa por dentro y por fuera”; “Mi Caro, vente unos días para México, y armamos plan de gratitud”, son algunos de los mensajes que le escribieron a la modelo.

Carolina Cruz también la agradeció a Dios por todas las bendiciones que le ha dado. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La modelo siempre se ha caracterizado por ser una mujer bastante emprendedora y luchadora. - Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

El ‘grave error’ de Carolina Cruz

Este martes, por otro lado, estuvieron como invitadas en el set de Día a día Mari Manotas y Yeimy Paola Vargas, quienes al igual que la vallecaucana se separaron recientemente de sus respectivas parejas sentimentales.

Adicionalmente, la modelo no dejó pasar por alto la visita de estas dos grandes personalidades de la farándula nacional para hablar del miedo que les tienen muchos hombres a las mujeres exitosas. Asimismo, contó un error que ha cometido en su vida en repetidas oportunidades.

“Lo digo por experiencia propia. Cuando somos tan empoderadas y sentimos que todo lo podemos, y que no necesitamos a nadie al lado, eso es un grave error”, expresó Carolina Cruz.

La presentadora de Caracol Televisión puntualizó que las mujeres empoderadas no deben impedir que los hombres sean detallistas y caballerosos, ya que para ella no está mal tener el apoyo incondicional de otra persona.

“No dejamos que la persona que está al lado cumpla con su posición de hombre. No hablo desde el machismo, sino del hombre que apoya, que consiente, que está pendiente, que te quiere invitar a comer. Eso no se nos puede olvidar a las mujeres, porque nos empoderamos tanto que decimos que nunca nos hace falta”, agregó.

Mari Manotas y Yeimy Paola Vargas estuvieron como invitadas en 'Día a día'. - Foto: 'Día a día'

La presentadora aseguró que es un "error" que ha cometido varias veces. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Posteriormente, sentenció: “Lo digo por experiencia propia. Yo soy pasada y es un gran defecto, porque digo: ‘A mí nada me queda grande, no necesito de nadie’. Termina uno cargándose de cosas que no se tienen por qué cargar como mujer”.

La empresaria vallecaucana recalcó finalmente en el matutino que no está mal dejarse consentir de la pareja y animó a las mujeres a que, por más autosuficientes que sean, permitan que los hombres sean atentos con ellas.