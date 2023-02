Carolina Cruz sorprendió a Érika Zapata y le hizo indecente propuesta al aire; Catalina Gómez la apoyó

Érika Zapata, sin duda alguna, se ha convertido en el último tiempo en una de las periodistas más queridas de Noticias Caracol debido a su particular estilo para presentar los diferentes reportajes. Incluso, ha sido tendencia en la redes sociales en repetidas oportunidades.

Ante la popularidad que tiene actualmente, la carismática reportera ha sido invitada a varios medios de comunicación para que hable un poco de su historia vida, y este jueves estuvo en el programa Día a día, donde reveló algunos detalles de su entorno sentimental.

Carolina Cruz, de igual manera, aprovechó la visita de la periodista al matutino para hacerle una propuesta indecente y aseguró que la idea era buscarle novio. Asimismo, enfatizó que era el momento de recibir hojas de vida.

“Te vamos a buscar novio, vamos a recibir hojas de vida”, le dijo la vallecaucana a Zapata, quien confesó que nunca ha tenido pareja y que se considera una persona inexperta en temas amorosos.

La reportera, adicionalmente, le siguió el juego a la reconocida presentadora y describió el perfil del hombre ideal que le gustaría tener como compañero sentimental, enfatizando que le gustan los “muchachos morenos”.

“No me gusta una persona que sea igual a mí. No me imagino con un loco igual a mí. Quiero una persona que sea lo contrario a lo que yo soy”, precisó inicialmente en Día a día, el cual es uno de los programas insignia del Canal Caracol.

Luego, la joven periodista añadió: “Lo más importante es que ese hombre sea una buena persona. Físicamente, me gustan los hombres como el de la serie ‘365 días’. Ese moreno lindo me gusta físicamente”.

Érika Zapata recalcó en el espacio televisivo que le ha tocado alejarse de muchos pretendientes debido a que la buscan por interés, por eso enfatizó que prefiere no involucrarse con ese tipo de personas.

“Muchas veces la gente que se me ha acercado es bajo interés. Me gusta que no sea una persona que se acerque a mí por eso y tampoco que quiera cambiarme, que diga: ‘Ay, usted por qué habla así, qué vergüenza’. No me importa quién me critique, yo me siento orgullosa”, sentenció.

Tras estas declaraciones, Catalina Gómez le mostró todo su respaldo a la reportera antioqueña y afirmó que está segura que encontrará una gran persona en el futuro, pues tiene bastante claro lo que quiere en la vida.

“Hoy tuvimos una invitada que nos dejó enamorados con su autenticidad, con su capacidad de lucha y con una historia de vida llena de retos”, señaló la presentadora, quien reiteró su admiración por Zapata.

Cabe recordar que la corresponsal dejó en evidencia el vínculo que tiene con uno de sus colegas y grandes amigos de la televisión, pues sacó a relucir su buen sentido del humor con Sebastián Palacio.

Mediante su cuenta de Instagram, la periodista compartió una anécdota que vivió con el presentador y exaltó la cercanía que tienen luego de los fotografiaran juntos. Asimismo, indicó que siempre lo ha admirado.

“Tengo que confesarles algo. Eso fue algo de hace mucho tiempo, casi nunca lo cuento. Desde que estaba en la universidad veía las noticias que hacía Sebas. Es una historia real. Yo me mantenía encantada, no solo porque era bonito, pues me parecía muy bonito, sino porque me gustaban las noticias de él. Yo lo admiraba”, aseguró Zapata.