Video | Daniel Arenas, al borde del llanto en pleno programa de TV; se quebró al aire

Daniel Arenas, que hace poco fue anunciado como nuevo presentador del matutino Hoy día (Telemundo), vivió un emotivo momento durante la emisión de este martes, 14 de febrero, luego de que le dedicó unas emotivas palabras a su padre.

Igualmente, el reconocido actor aseguró que el Día de San Valentín es una fecha bastante especial para su familia, no solo por la celebración de los enamorados, sino porque es el cumpleaños de su progenitor.

Daniel Arenas es uno de los actores colombianos más queridos de la TV mexicana. - Foto: Capturas de pantalla Instagram danarenas

El bumangués, sin embargo, no ocultó su nostalgia por estar actualmente lejos de su hogar y no poder acompañar en estos momentos a su papá, puesto que hace más de un mes se fue a vivir a Estados Unidos.

“Padre, te amo. Eres mi héroe, eres el hombre más importante de mi vida. Soy quién soy gracias a ti”, manifestó Arenas, que no pudo aguantar la emoción y soltó un par de lágrimas.

Luego, enfatizó: “Eres mi vida, gracias por ser el papá que has sido, mi compañero y mi amigo. Te amo, padre. Cuento los minutos para estar contigo y abrazarte. Feliz cumpleaños, padre. Tú eres mi amor y mi amistad”.

El actor le dedicó un emotivo mensaje a su padre. - Foto: YouTube: Hoy día

Las palabras del presentador de Telemundo fueron tan conmovedoras que hizo llorar a varias de sus compañeras, entre ellas Adalmari López, con quien hace poco protagonizó una polémica en medio del programa.

Cabe mencionar que el actor aprovechó el día de los enamorados para desmentir que haya terminado con Daniella Álvarez. La producción del matutino le preguntó al colombiano mediante un video sobre quién era el amor de su vida.

En primer lugar, el artista nombró a sus padres y luego sorprendió al decir que la pareja es una parte esencial en su vida. “Pienso que otro amor de la vida es la pareja, en este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien quiero, a quien apoyo y a quien considero mi compañera de vida”, declaró el bumangués, sin decir el nombre específicamente de su novia.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez llevan saliendo más de un año. - Foto: Cuenta de Instagram @danarenas

La exreina no se ha pronunciado con respecto a su situación sentimental. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Daniel Arenas se besó con compañera

Mediante las historias de Instagram, el reconocido actor compartió el proyecto laboral en el que iba a empezar a trabajar y aseguró que es el nuevo presentador de Hoy día, matutino de la cadena estadounidense Telemundo.

El programa, de igual manera, aprovechó el momento para darle la bienvenida al bumangués y señaló que estaban muy contentos de que hiciera parte de su equipo, el cual está conformado por Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza (ex Miss Universo) y ‘Chiky Bombom’.

Además, la exitosa producción televisiva compartió en Instagram cómo le fue a Daniel Arenas durante su primer día al frente del matutino. Asimismo, mostró que le tocó cumplir un reto y se besó con una de sus compañeras de set.

“¡Bienvenido, Daniel Arenas, al equipo de Hoy día! Estamos demasiado felices de anunciarles que el artista es nuestro nuevo conductor oficial y nos acompañará todas las mañanas”, afirmó inicialmente.

Posteriormente, el programa añadió: “¡Adamari López y Daniel Arenas se dan un beso icónico de novela! En un reto de juego y verdad en La Casa de los Famosos, Mujica y Carmona protagonizaron un apasionado beso para demostrar cómo se hacen en la actuación. Pero López y Arenas no se quedaron atrás en la demostración y nos pusieron los pelos de punta”.

Daniel Arenas debutó con pequeño beso en su nuevo trabajo. - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Daniel Arenas le pidió disculpas públicas a Daniella Álvarez. - Foto: Instagram @danarenas

El artista, no obstante, tuvo que pronunciarse con respecto a ese beso ante la polémica que se generó en las redes sociales. Además, se disculpó públicamente con Daniella Álvarez, pues no tenía conocimiento de esa sección del matutino, por lo que no supo cómo reaccionar ante la petición de una compañera.

“Me disculpo con mi pareja, porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien. Me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo. Ahora, ni hice un pecado ni tengo un romance con nadie”, concluyó.