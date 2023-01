“No es justo para ella”: Daniel Arenas se disculpó con Daniella Álvarez por beso que se dio con compañera de trabajo

Daniel Arenas se convirtió en protagonista de distintas noticias en los medios internacionales, luego de anunciar su llegada al programa de entretenimiento Hoy día. El actor colombiano incursionó como presentador, dejando a un lado su trabajo como artista en producciones de todo tipo.

Con su incorporación a este formato, el santandereano llamó la atención durante su primer programa al aire, teniendo en cuenta que tuvo que realizar una dinámica frente a las cámaras. El actor tuvo que representar un beso de telenovela con su compañera de set Adamari López, quedando en el foco de críticas y comentarios en redes sociales por la relación que sostiene con Daniella Álvarez.

Ante lo ocurrido, Daniel Arenas decidió pronunciarse al respecto y ponerle punto final a la controversia, comentando un poco de lo que ocurrió realmente en el set. El colombiano señaló que no tenía conocimiento de La Casa de los Famosos y tampoco de una sección en el matutino, por lo que no supo cómo reaccionar ante una petición de una compañera.

“Va a ser la primera y la última vez que lo hable, lo quiero decir porque me nace, no porque me toca o me lo pidieron”, indicó al inicio del contenido.

“En Telemundo hace dos semanas se lanzó un reality show que se llama La casa de los famosos, que es un lugar donde entran, como su nombre lo dice, famosos y hay una serie de actividades donde esto se presta para que haya controversias, peleas, estrategias, amistades también, cosas bonitas, romances, conflictos… Y pues es un programa que ahorita está muy fuerte en la cadena y del cual se habla mucho en todos los programas de todo el canal, incluido nosotros. Y Hoy día tiene una sección al final que se llama ‘La Casa de los Famosos Sin Censura’. Resulta que yo llego a este primer día al programa y nunca había estado en la sección (…) de repente empiezan a hablar del tema del juego que hicieron el día anterior que fue como ‘la verdad o se atreve’. Por lo poco que vi en las imágenes a un man le tocó lamerle la oreja al otro, a una chica le tocó darle un beso en la nalga a otro tipo y en alguna de esas le piden a un actor que se dé un beso de novela con una actriz”, relató el artista.

“Por lo que vi en las imágenes porque no vi el programa se dan el beso y la controversia fue que de repente se metieron la lengua, que si se la metió ella a él, que si él a ella. Yo estando en la sección (…) dije: ‘a ver producción que muestren la lengua que no se ve’. En ese momento, una de las presentadoras que estaba ahí en la sección dice ‘aquí tenemos una actriz y un actor por qué no, que nos demuestren un beso de novela cómo es”, mencionó, cambiando su expresión por un gesto de sorpresa.

Daniel Arenas puntualizó en que quedó extrañado con esto, pues Adamari y él fueron los elegidos para representar cómo sería un beso de telenovela de forma correcta. Una vez pasó, el santandereano cayó en cuenta y se sintió incómodo, por lo que enfatizó en que no sabía lo que había hecho.

“Es la primera vez que me veo en pantalla, porque seguramente muchas veces me vi en personaje, pero no siendo Daniel Arenas, como tan desencajado y como tan achantado y como tan fuera de onda, por así decirlo”, dijo en el post.

Para finalizar, el presentador comentó que se desconocía completamente, ya que esto no lo hubiera hecho ni borracho, dejándose llevar por la euforia del momento en el set. Allí comentó que lo dialogó con sus papás, sintiendo una incomodidad dentro de él, ya que no le interesaba lastimar a Daniella Álvarez ni llevarla a verlo dándose un beso con otra persona fuera de su trabajo como actor.

“Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo, que somos humanos y nos podemos equivocar. Ahora, ni hice un pecado ni tengo un romance con nadie. Tengo un cariño y admiración por Adamari, igualito al que tengo por Penélope, por Andrea o por Chiky Bombom, son mis compañeras de trabajo, les tengo un respeto y nada más”, agregó para ponerle cierre a las declaraciones que dio.