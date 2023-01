Con un conmovedor video: Daniella Álvarez muestra su grandiosa labor con las personas que tienen su misma discapacidad

La reconocida presentadora Daniella Álvarez sigue siendo un ejemplo de superación tras todos los altibajos que le ha puesto la vida. La exseñorita Colombia atravesó un angustiante momento con su salud, debido a cinco cirugías a las que se sometió para estabilizar su cuerpo por una masa que apareció en su abdomen, llegando a perder parte de su pierna izquierda.

A su vez, la modelo colombiana presentó complicaciones en una de las intervenciones médicas, porque se le cerró la vena aorta produciéndole una isquemia, lo cual no permitió que la sangre llegara a su pie. Tras esta difícil experiencia, Daniella ha luchado incansablemente por volver a caminar con una prótesis y mantenerse firme ante cada pronóstico que le pone la vida.

Además, la barranquillera se ha dedicado en los últimos años a apoyar a personas con discapacidad que tienen escasos recursos por medio de su fundación. Como tal, la organización tiene profesionales en distintas disciplinas y la dirige Zandra Vásquez, la mamá de las exreina.

Con esta iniciativa, la presentadora colombiana le ha robado el corazón a millones de colombianos, pues le exaltan su resiliencia, superación y don de gente para ayudar a quienes más lo necesitan. De hecho, este sábado 28 de enero publicó un conmovedor video por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió su experiencia con varias personas que están pasando por su misma situación.

Tras un doloroso proceso que la llevó a perder una parte de su pierna izquierda, Daniella volvió a correr y sigue con proyectos en el modelaje y la televisión. Abajo - Foto: Mauro Gonzalez

En la publicación, la barranquillera escribió: “Gracias Dios, quitaste un pedacito de mí para permitirme ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias porque no quisiera algo diferente a la vida que me has regalado. Ayúdame a llegar a todos los rincones del mundo donde falte la esperanza, la alegría y mis ganas de vivir”.

En el conmovedor video se ve como Daniella le da un mensaje de aliento y amor a una madre que sufre por la amputación de la pierna de su hija y le dice en medio de lágrimas que “esto se supera”. A su vez, la barranquillera también le mostró a sus seguidores como es el proceso para colocarse su prótesis todos los días.

El video ha sido recibido múltiples elogios y palabras de amor para Daniella Alvarez y su gran labor con las personas que realmente lo necesitan. Su hermano Ricki Álvarez fue el primero en comentarle: “Si se me llena el corazón a mí viendo esto, no imagino lo que causas en cada persona que ayudas, Supongo que solo Dios lo sabe”.

Daniela Álvarez sorprende con su presencia a una mujer que perdió su pierna. - Foto: Instagram Daniela Álvarez

Sus seguidores tampoco se quedaron callados ante tan conmovedora publicación, unos escribieron: “Eres un ángel sin dudas”, “Eres grande” “Dani, eres demasiado”.

Daniella Álvarez reveló que tiene una enfermedad en su piel

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, la presentadora aprovechó para contarle a sus más de 4 millones de seguidores sobre una enfermedad que padece en su piel desde hace algunos años. De hecho, muchos no se habían percatado de ese detalle en su rostro hasta ahora.

En las imágenes se puede ver a la también modelo, con su rostro al natural, debido a una sesión de un tratamiento estético al cual se está sometiendo. En primer lugar, contó sobre la eliminación de unas manchas encima de su boca, las cuales iba a disminuir el procedimiento. Pero hubo algo que llamó la atención de los usuarios en redes.

“Nada es imposible”: Daniella Álvarez - Foto: Tomadas de Instagram

“Quiero que vean esta mancha que se ve aquí, ligeramente negra. Resulta que me la hice de la manera más tonta posible. Un día me fui hacer el hilo y al día siguiente me fui para la playa. Sol, brisa, mar. Claramente, la piel muy sensible, al quemarse, me salieron estos negritos... y me lo voy a hacer”, señaló la presentadora antes de someterse a un tratamiento láser.

Adicionalmente, dentro del mismo video, la barranquillera aprovechó para contarles a sus fans sobre la mancha que tenía en uno de sus ojos, la cual era producto de una enfermedad que padecía llamada vitiligo, la cual le sirvió para descubrir, tras hacerse varios exámenes médicos, que sufría de tiroides.

“Si se dan cuenta yo tengo un vitiligo en mi ojo derecho desde hace muchísimos años que no eran tan grande, pero por el estrés se ha ido agrandando. Entonces vengo a que me lo cuiden. (...) La mancha me salió hace 10 o11 años atrás, no sabía que tenía tiroides (hipotiroidismo) y como efecto secundario me salió esa mancha y fue lo que me avisó que algo estaba mal en mi cuerpo, pero ya la tenía regulada. Pero el estrés hay que evitarlo porque puede hacer que se expanda un poquito”, concluyó la modelo.