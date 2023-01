Daniella Álvarez reveló que tiene una enfermedad en su piel

Daniella Álvarez se convirtió en protagonista de diversas noticias en los medios nacionales, luego de atravesar una compleja y fuerte situación en su vida personal. La exseñorita Colombia atravesó un angustiante momento con su salud, debido a cinco cirugías a las que se sometió para estabilizar su cuerpo por una masa que apareció en su abdomen, llegando a perder parte de su pierna izquierda.

Según se explicó en aquel momento, la también modelo presentó complicaciones en una de las intervenciones médicas, porque se le cerró la vena aorta, se produjo una isquemia y esto no permitió que la sangre llegara a su pie.

Al vivir esta experiencia, la celebridad luchó contra todo pronóstico y demostró que contaba con la fuerza necesaria para empezar de cero y volver a caminar con una prótesis. La barranquillera se sometió a terapias y a un extenso cuidado, contando con el apoyo de su familia y amigos.

La presentadora y ejemplo de vida para muchos apareció en una entrevista y reveló pequeños detalles de sus terapias. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

No obstante, el foco de atención de los médicos y especialistas se ubicó en la pierna derecha de Daniella Álvarez, quien tendría que hacer un mayor esfuerzo con esta extremidad para caminar y desplazarse, mientras se acostumbraba a la prótesis. Con el paso del tiempo fue avanzando y retomó varias actividades de su vida diaria, tal y como fue el caso de trotar.

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, la presentadora aprovechó para contarle a sus más de 4 millones de seguidores sobre una enfermedad que padece en su piel desde hace algunos años. De hecho, muchos no se habían percatado de ese detalle en su rostro hasta ahora.

En las imágenes se puede ver a la también modelo, con su rostro al natural, debido a una sesión de un tratamiento estético al cual se está sometiendo. En primer lugar, contó sobre la eliminación de unas manchas encima de su boca, las cuales iba a disminuir el procedimiento. Pero hubo algo que llamó la atención de los usuarios en redes.

“Quiero que vean esta mancha que se ve aquí, ligeramente negra. Resulta que me la hice de la manera más tonta posible. Un día me fui hacer el hilo y al día siguiente me fui para la playa. Sol, brisa, mar. Claramente, la piel muy sensible, al quemarse, me salieron estos negritos... y me lo voy hacer”, señaló la presentadora antes de someterse a un tratamiento láser.

Adicionalmente, dentro del mismo video, la barranquillera aprovechó para contarles a sus fans sobre la mancha que tenía en uno de sus ojos, la cual era producto de una enfermedad que padecía llamada vitiligo, la cual le sirvió para descubrir, tras hacerse varios exámenes médicos, que sufría de tiroides.

“Si se dan cuenta yo tengo un vitiligo en mi ojo derecho desde hace muchísimos años que no eran tan grande, pero por el estrés se ha ido agrandando. Entonces vengo a que me lo cuiden. (...) La mancha me salió hace 10 o11 años atrás, no sabía que tenía tiroides (hipotiroidismo) y como efecto secundario me salió esa mancha y fue lo que me avisó que algo estaba mal en mi cuerpo, pero ya la tenía regulada. Pero el estrés hay que evitarlo porque puede hacer que se expanda un poquito”, concluyó la modelo.

La exreina publicó un video de la evolución que logró con su pierna derecha. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

¿Qué es el vitiligo?

El vitiligo no es una infección ni puede contagiarse. Pero es un trastorno que causa enorme preocupación y angustia para quien lo sufre. También puede llegar a plantear problemas de identidad cultural cuando un individuo de piel oscura enfrenta la posibilidad de un futuro con piel blanca.

A diferencia de lo que se piensa, cualquier persona, hombre o mujer, cualquiera que sea su color de piel o su origen puede desarrollar vitiligo.

La enfermedad, que es crónica, provoca el desarrollo de parches blancos o pálidos en la piel en los cuales se pierde la melanina. La melanina es una la sustancia encargada de la pigmentación de la piel, la cual es producida por células especializadas llamadas melanocitos.

El vitiligo por lo general comienza a aparecer a los 20 años de edad, aunque puede desarrollarse a cualquier edad. Y afecta a hombres y mujeres de cualquier origen étnico. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de dar color a la piel, los melanocitos la protegen de los rayos solares. Pero cuando los melanocitos se dañan o destruyen, se pierde el pigmento y se desarrolla el vitiligo. La enfermedad puede ocurrir en cualquier zona de la piel, pero por lo general surge en las partes que están expuestas al sol, como la cara, el cuello y las manos.

Puede ser más notable en las personas de piel oscura o bronceada y varía de una persona a otra.

Por ejemplo, en algunos se presenta como pequeños partes blancos que nunca llegan a extenderse, pero en otras personas el vitiligo puede desarrollarse en zonas extendidas de la piel o incluso cubrir todo el cuerpo.