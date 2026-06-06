Daniel Arenas tuvo tajante respuesta y sorprendió con reacción cuando le preguntaron sobre Daniella Álvarez: “Menos en entrevistas”

Un año atrás, Daniella Álvarez y Daniel Arenas volvieron a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir varios momentos juntos a través de sus redes sociales. La pareja, que había mantenido un perfil más reservado frente a los medios de comunicación, aprovechó una de las celebraciones más importantes de Barranquilla para mostrarse nuevamente ante el público.

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Las publicaciones realizadas por ambos despejaron rumores y dejaron ver que su relación sentimental atraviesa una etapa estable. Los presentadores aparecieron disfrutando de diferentes actividades en la capital del Atlántico, donde compartieron con familiares, amigos y personas cercanas.

Desde ahí, contando el concierto de Shakira al que asistieron, ambos desaparecieron del radar mediático y se les vio de nuevo lejos, conservando la postura discreta de no mostrar nada referente a su vida personal.

Sin embargo, con el paso de los meses, las miradas de los curiosos se posaron en dicha ausencia, al punto de que se generó la duda de si seguían en una relación amorosa o no.

Por tal motivo, durante un evento promocional para medios de la telenovela Guardián de mi vida, donde Daniel Arenas es protagonista, People en Español se lanzó a indagar qué sucedía dentro del vínculo. El artista fue interrogado sobre cómo estaba su relación sentimental, pero la reacción fue particular.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el colombiano, lejos de aclarar rumores que se estaban generando, prefirió responder de manera tajante y cortar cualquier intento de acercamiento con el tema,

“No hablo de eso, chicos y menos en entrevistas, pero gracias por valorarlo”, dijo, alejando las cámaras de su vínculo con la exreina de belleza.

No obstante, Daniel Arenas, que se había referido a problemas de salud en el pasado, manifestó que su interés en este espacio estaba lejos de los temas privados. El actor pidió que le preguntaran por el personaje y el proyecto, que era el objetivo de dicho evento.

“Tampoco hablo de eso, pregúntenme del personaje, del proyecto...”, agregó.

Por el momento se desconoce si la pareja sigue en un vínculo amoroso, teniendo en cuenta el cuidado y reserva que rodea toda su historia.