Daniel Arenas rompe el silencio sobre su salud: “Alcanzaron a decir que era algo grave”

El actor y presentador colombiano aclaró los rumores que circularon sobre su estado de salud, luego de alejarse de la televisión. Aseguró que la situación fue malinterpretada.

Redacción Gente
4 de octubre de 2025, 11:17 p. m.
Daniel Arenas
El actor aclaró en redes sociales los rumores que surgieron alrededor de su estado de salud. | Foto: Instagram: @danarenas

La vida del presentador y actor colombiano siempre llama la atención entre sus admiradores y, sobre todo, cuando se rumora que su condición de salud no es la mejor.

Sin embargo, el mismo actor ha decidido aclarar la situación en redes y, por fortuna, dijo que, aunque había sufrido una lesión, su caso no era de gravedad.

La noticia, que llegó a través de sus redes sociales, trajo tranquilidad a su fanaticada, quienes esperan verlo muy pronto regresando a la televisión.

Contexto: Paola Turbay habló sobre la muerte de Miguel Uribe y reveló detalle que no había contado del día del atentado: “Casi me muero”

Los rumores alrededor de Daniel Arenas

Daniel Arenas es un actor y presentador colombiano conocido por su participación en varias producciones exitosas mexicanas como Teresa, Corazón indomable y La gata.

Su carrera lo llevó a incursionar en el plano de la presentación, siendo el conductor del programa matutino Hoy Día de Telemundo, el cual se transmite por la televisión hispana en Estados Unidos.

Ante su salida de las pantallas se han generado varios rumores y sus seguidores lamentan no verlo en las pantallas de sus televisores.

La vida de este actor colombiano ha estado rodeada de rumores, no solo por su salida del medio televisivo, sino porque se ha llegado a decir que es evidente la ruptura entre él y Daniella Álvarez, con quien ya lleva varios años.

Daniel Arenas no oculta la felicidad que siente por su nuevo trabajo en Telemundo
El actor y presentador aseguró que se encuentra recuperándose de una lesión, pero que sus fans no tienen de qué procuparse. | Foto: Instagram: Daniel Arenas

Pese a que cuenta con un buen número de seguidores, Daniel se había ausentado temporalmente del mundo de las redes sociales y una inesperada situación de salud lo llevó a hablarles a sus fans y a aclarar rumores.

El mismo actor dijo en sus redes: “Por ahí me han contado que han inventado un poco de chismes y cosas, bendiciones para los creativos (…) Tengo 46 años, pero los años no vienen en vano, entonces el cuerpo cambia, la vitalidad cambia”.

Continuó relatando lo que había sucedido hace unos días, cuando trató de hacer pádel: estaba corriendo por una pelota cuando frenó en seco y la rodilla se “hizo para atrás”.

Aunque el dolor fue alto, tuvo la suerte de ser atendido a tiempo y aunque sí alcanzaron a decirle que era un problema grave, como afirmó Arenas, “gracias a Dios no”.

Actualmente, se encuentra recibiendo la atención médica necesaria y su recuperación va avanzando.

En este caso, los rumores superaron la realidad y aunque está adolorido, no es nada que no se pueda remediar con un buen cuidado médico.

Contexto: Claudia Bahamón reaccionó a inesperado detalle de Carlos Vives en pleno concierto: “No seas charro”

Solo queda esperar que se recupere del todo para que vuelva a hacer su aparición en una nueva producción, ya que su club de fans añora volver a verlo en la pantalla chica.

