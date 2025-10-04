La muerte de Miguel Uribe Turbay consternó a millones de personas, debido a los detalles que rodearon el atentado que sufrió en junio de 2025. El senador recibió impactos de bala en la cabeza y en una pierna, y luchó por su vida a lo largo de dos meses.

Entre los mensajes que circularon en redes sociales por esta pérdida destacó el de Paola Turbay, prima de Miguel Uribe Turbay y de María Carolina Hoyos Turbay, quien compartió la profunda tristeza que sentía por la difícil situación que vivía su familia.

La actriz se alejó de las plataformas digitales durante un tiempo, reconstruyéndose tras lo vivido con su núcleo familiar. Semanas después, decidió conceder una entrevista a Eva Rey para el programa Desnúdate con Eva, en la que habló de este duro capítulo que marcó su año.

Paola Turbay despidió a su primo Miguel Uribe | Foto: Instagram @paolaturbay

De acuerdo con lo que quedó registrado, Paola Turbay expresó el dolor que todavía cargaba, usando una camiseta al momento de dormir que le recordaba a su primo.

“Muy triste, todas las noches duermo con mi camiseta de Miguel, la de la campaña. Lo llevo en el corazón, lo llevo en el pecho… es una pérdida tan innecesaria, tan triste, no solo para nosotros como familia, sino que el país perdió a un gran ser humano que estaba listo y dispuesto a dar todo por el bien del país”, comentó.

“Yo digo que pasará otra generación para que vuelva alguien como él”, agregó.

Al preguntarle cómo se enteró del atentado, Paola Turbay precisó que estaba llegando de un viaje. Lo curioso fue que destapó una experiencia muy particular, pues tuvo una especie de premonición que le advertía que algo pasaría.

Aunque nunca lo relacionó con Miguel Uribe Turbay, sí sabía que pasaba algo extraño, y que terminaría confirmando con la llamada de una de sus amigas.

“Te voy a contar una cosa que no le había contado a nadie, solo a Alejandro y a mis hijos. Eso fue un sábado, yo venía por la carretera, devolviéndome de Medellín, con una sensación… sentí como la muerte, yo dije: ‘A alguien le pasó algo, alguien se va a estrellar’, me volteé y como que nada. Después lo sentí otra vez y dije: ‘¿Será que esto es un aviso de que algo me va a pasar?, ¿será que estoy muerta y no me he dado cuenta?”, afirmó.

“O sea, yo pensé de todo, fue rarísimo. A los 15 minutos llego a la casa, me entra la llamada de mi amiga María Andrea y me dice: ¿Qué pasó con su primo?, ¿cómo está? Me dice que le acaban de pegar un tiro a Miguel y yo: ¿Cómo?”, relató en la charla con la española.

La exreina colombiana, que cerró un ciclo de su vida, fue precisa en que su afán estaba en saber cómo había sido el disparo, pues eso le permitía determinar si existían posibilidades de que se salvara o si todo terminaría ahí.

“Empiezo a mirar las noticias, a enterarme, y casi me muero, casi me muero. Le dije a Alejandro que necesitaba saber por dónde le entró el tiro, porque si se lo dieron por arriba no había nada que hacer, pero si fue desde más abajo le habría rozado la cabeza, tal y como fue, pensé que se iba a salvar”, expresó.