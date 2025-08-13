Suscribirse

Gente

Paola Turbay le dio el último adiós a su primo, Miguel Uribe Turbay; compartió sentida foto: “Nos arrancaron a la fuerza”

La famosa actriz estuvo presente en el entierro de su familiar y en sus redes sociales expresó su tristeza por la dolorosa partida de su pariente.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 8:27 p. m.
Paola Turbay despidió a su primo Miguel Uribe
Paola Turbay despidió a su primo Miguel Uribe. | Foto: Instagram @paolaturbay

Este miércoles, 13 de agosto, Colombia vivió una fuerte jornada al despedir al recordado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado lunes, 11 de agosto. El político luchó por su vida durante dos largos meses, llevando a que un país se uniera esperando un milagro.

Pese a los esfuerzos del cuerpo médico de la Fundación Santa Fe, el senador dejó un vacío inmenso en el corazón de su familia. María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, su esposa y padre, respectivamente, fueron los encargados de darle un último adiós, precisamente en una ceremonia que removió fibras.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: cortejo fúnebre, Cementerio Central de Bogotá
Funeral de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá. | Foto: HELEN RAMÍREZ

No obstante, en medio de las exequias de Miguel Uribe Turbay, las miradas de algunas personas se posaron en Paola Turbay, su prima, quien asistió al entierro en compañía de su esposo, Alejandro Estrada.

Contexto: “En esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro, a su mamá Diana”: Miguel Uribe Londoño en el funeral de su hijo

La famosa actriz acompañó a su familia en este momento tan doloroso, abrazando a sus seres queridos en algunos instantes. En redes sociales no dejó de compartir su sentir, dejando sentidas palabras tras perder a su allegado.

Lo más leído

1. El trino que dejó el funcionario de Trump tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay. Petro pensó en no dejarlo entrar al país
2. Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

En una imagen de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Paola Turbay subió una imagen dentro del capitolio nacional, donde se detallaba el ataúd del congresista cubierto por una bandera de Colombia. Allí había una fotografía suya, mientras ella le agregaba unas palabras.

Nos arrancaron a la fuerza a este gran hombre”, escribió en el post.

De igual manera, la artista señaló que “lo único que hizo fue trabajar por un mejor país”, siendo víctima de la violencia que se desataba en este escenario nacional.

Por último, la actriz y modelo compartió una fotografía de la carrosa fúnebre de Miguel Uribe Turbay, donde se veía la cinta y a algunas personas cerca. En este mensaje reflejó lo triste que se encontraba al dar este inesperado adiós.

Te vamos a extrañar, Miguel”, escribió.

Paola Turbay le dio el último adiós a su primo, Miguel Uribe Turbay.
Paola Turbay le dio el último adiós a su primo, Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram @paolaturbay

Lo cierto es que los familiares, colegas, amigos y conocidos del congresista lamentaron esta pérdida, enmarcando el agradecimiento a todo un país que oró, acompañó y apoyó el caso.

Las declaraciones dentro de la ceremonia evidenciaron la nostalgia que generaba ver partir al político, quien fue recordado por su labor y su trabajo en Colombia. El último adiós fue en el Cementerio Central.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Peruanos retaron a Daniel Quintero e izaron su bandera en el mismo lugar donde la había puesto el candidato; este es el video

2. ¿En qué parte de Miami está la casa de Messi? En fotos, esta es la lujosa mansión en la que vive con su familia

3. Los 5 elementos básicos que debe encontrar en un hotel en Estados Unidos

4. Subsidio TransMilenio en agosto: consulte si es beneficiario de pasajes gratis y cuántos le asignaron

5. Karina García explotó y lanzó fuerte sablazo; demoledoras palabras serían para Melissa Gate

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paola TurbayMiguel Uribe TurbayMuertes de famosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.