Paola Turbay le dio el último adiós a su primo, Miguel Uribe Turbay; compartió sentida foto: “Nos arrancaron a la fuerza”

Este miércoles, 13 de agosto, Colombia vivió una fuerte jornada al despedir al recordado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado lunes, 11 de agosto. El político luchó por su vida durante dos largos meses, llevando a que un país se uniera esperando un milagro.

Pese a los esfuerzos del cuerpo médico de la Fundación Santa Fe, el senador dejó un vacío inmenso en el corazón de su familia. María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, su esposa y padre, respectivamente, fueron los encargados de darle un último adiós, precisamente en una ceremonia que removió fibras.

Funeral de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá. | Foto: HELEN RAMÍREZ

No obstante, en medio de las exequias de Miguel Uribe Turbay, las miradas de algunas personas se posaron en Paola Turbay, su prima, quien asistió al entierro en compañía de su esposo, Alejandro Estrada.

La famosa actriz acompañó a su familia en este momento tan doloroso, abrazando a sus seres queridos en algunos instantes. En redes sociales no dejó de compartir su sentir, dejando sentidas palabras tras perder a su allegado.

En una imagen de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Paola Turbay subió una imagen dentro del capitolio nacional, donde se detallaba el ataúd del congresista cubierto por una bandera de Colombia. Allí había una fotografía suya, mientras ella le agregaba unas palabras.

“Nos arrancaron a la fuerza a este gran hombre”, escribió en el post.

De igual manera, la artista señaló que “lo único que hizo fue trabajar por un mejor país”, siendo víctima de la violencia que se desataba en este escenario nacional.

Por último, la actriz y modelo compartió una fotografía de la carrosa fúnebre de Miguel Uribe Turbay, donde se veía la cinta y a algunas personas cerca. En este mensaje reflejó lo triste que se encontraba al dar este inesperado adiós.

“Te vamos a extrañar, Miguel”, escribió.

Paola Turbay le dio el último adiós a su primo, Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram @paolaturbay

Lo cierto es que los familiares, colegas, amigos y conocidos del congresista lamentaron esta pérdida, enmarcando el agradecimiento a todo un país que oró, acompañó y apoyó el caso.