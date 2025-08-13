5:50 a.m.: Vicky Dávila le pide a Petro no ir a las honras fúnebres de Miguel Uribe

Este miércoles, 13 de agosto, Colombia despide al honorable senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado lunes, 11 de agosto.

El líder político del Partido Centro Democrático estuvo luchando por su vida desde el 7 de junio en la Fundación de Santa Fe, en Bogotá, tras haber sufrido un atentado en medio de un mitin en el barrio Modelia de la capital.

Tras su muerte, el féretro con el cuerpo de Uribe Turbay estuvo durante tres días en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso de la República, donde familiares, amigos y miembros políticos realizaron homenajes póstumos.

Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Siga en vivo el minuto a minuto de SEMANA con todos los detalles:

2:25 p.m.:

En imágenes: avanza el cortejo fúnebre

Fuerzas Militares rindieron homenajes al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El féretro será trasladado al cementerio Central de Bogotá. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Cortejo fúnebre del senador. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

2:00 p.m.:

Honores militares

Las fuerzas armadas colombianas rindieron honores militares al senador y precandidato presidencial.

1:50 p.m.:

Yuri Buenaventura interpretó ‘El guerrero’

El cantante Yuri Buenaventura interpretó El guerrero, en medio de las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay.

1:30 p.m.:

Mensaje de Miguel Uribe Londoño

“Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa, Diana Turbay. Tuve que decirle a un niño de apenas cuatro años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre. En esta misma santa catedral, cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá. Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño, que se convirtió en un hombre bueno”, mencionó Uribe Londoño.

Y continuó: “Hoy, 34 años después, también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro, el pequeño hijo de cuatro años que deja Miguel, que también su padre fue asesinado”.

“Como padre de Miguel, siempre estaré agradecido de todo corazón con las plegarias que millones de colombianos y personas alrededor de todo el mundo elevaron por mi hijo. Miguel Uribe Turbay logró unir a colombianos de todos los colores políticos en una misma oración de fe, un fenómeno que no veíamos desde hace muchos años en nuestro país. No es casualidad que este ataque terrorista, un magnicidio que se constituye como un delito de lesa humanidad, haya ocurrido justo cuando Miguel estaba levantando su bandera de lucha: una Colombia que vuelva a tener seguridad, pues solo con seguridad tendremos paz. Este delito no prescribe en el tiempo y dedicaremos todos nuestros esfuerzos para lograr que más temprano que tarde, todo el peso de la justicia caiga sobre los verdaderos responsables”, agregó el padre del senador.

1:20 p.m.:

Habla María Claudia Tarazona

La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, tomó la vocería de la familia en las honras fúnebres.

Empezó diciendo: “Durante estos dos meses, recibí a Dios en mi corazón, lo conocí y aprendí la paz de su presencia y la compañía de la Virgen María. Entregada por completo a ellos, me pude preparar para el momento más desgarrador de mi vida”.

Y agregó: “La muestra de amor más grande de Miguel hacia mí es haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la Virgen María en mi corazón para su muerte. Ese es el verdadero milagro”.

“Miguel no quería que se repitiera lo que él tuvo que vivir a sus cuatro años y que, dolorosamente, hoy mi hijo amado, Alejandro, está viviendo. Ese mismo pasado que Miguel no quería que volviera y que hoy golpea a nuestra familia de la manera más cruda y más cruel. Romper a una familia, quitarle un padre a su hijo, a una esposa su esposo, a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande que pueda existir”, dijo María Claudia.

1:00 p.m.:

Emotivo momento

Alejandro, el hijo del senador, se levantó de su silla para dejar una rosa blanca sobre el ataúd de su padre.

El pequeño dejó un símbolo de amor a su papá. | Foto: AP

12:30 p.m:

Conmovedoras imágenes de dolor en la misa de exequias

La familia del senador en la Catedral Primada de Colombia. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Lina Moreno de Uribe, su hijo Jerónimo y los expresidentes de la República. | Foto: Colprensa

El cuerpo del senador llega a la Catedral Primada. | Foto: Colprensa

César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos en la misa de despedida a Miguel Uribe Turbay. | Foto: Colprensa

Un ramo de orquídeas acompaña el féretro del Senador. | Foto: Colprensa

Rosas blancas son dejadas en las sillas de la iglesia. | Foto: Colprensa

12:20 p.m.:

Francia Márquez explicó por qué no acudió a la ceremonia religiosa

La vicepresidenta Francia Márquez no asistió a la ceremonia religiosa del senador Miguel Uribe Turbay y explicó las razones en las redes sociales.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las honras fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá”.

Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 13, 2025

12:05 p.m.:

Comienza la eucaristía en la Catedral Primada de Colombia

Inicia la ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Colombia. Asisten expresidentes, congresistas, delegaciones internacionales y familiares del senador Miguel Uribe Turbay.

11:45 a.m.:

Féretro de Miguel Uribe Turbay es trasladado a la Catedral Primada de Colombia

Ondeando pañuelos blancos, el Congreso despidió a Miguel Uribe Turbay. El féretro es trasladado a la Catedral Primada de Colombia.

| Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

| Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El papá del senador, Miguel Uribe Londoño, camina detrás del cuerpo de su hijo rumbo a la Catedral Primada. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

11:41 a.m.:

Gustavo Petro no acudirá a las honras fúnebres

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó por qué el presidente Gustavo Petro no asistirá a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

11:30 a.m.:

Habla Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, tomó la palabra en el Congreso: “Miguel ha recibido una despedida digna de su lucha y su trayectoria y eso lo vamos a llevar por siempre en los corazones”.

“Miguel querido, hijo, le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar” | Foto: SEMANA

Habló de la energía que se ha creado tras el atentado, en que la fe y la solidaridad han primado: “A quienes rezaron sin descanso” y a “quienes lo han acompañado desde el 7 de junio y no se han despegado de él en estos dos meses”.

11:20 a.m.:

Palabras de Álvaro Uribe, leídas por Gabriel Jaime Vallejo

El expresidente Álvaro Uribe envió unas sentidas palabras para que fueran leídas en medio de los honores al senador Miguel Uribe Turbay.

11:05 a.m.:

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, recibió moción de duelo

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, recibió la resolución de honores emitida por el Senado y la Cámara de Representantes.

10:55 a.m.:

El perdón del Congreso

“A ti, Alejandro, te pedimos perdón, porque nuestra sociedad, una vez más, no pudo proteger la vida de tu familia, en este caso, la de tu padre”: presidente de la Cámara, Julián López.

10:50 a.m.:

Habla el presidente del Senado

“Nos encontramos en este recinto para despedir a un amigo, Miguel Uribe Turbay, cuya vida fue arrebatada por defender los ideales que nos convocan”, manifestó el presidente del Senado, Lidio García, en homenaje al excongresista.

10:45 a.m.:

“Servidor comprometido”

“Miguel fue un servidor tan comprometido, un ciudadano muy íntegro y, al mismo tiempo, un hombre creyente, cuya fe católica iluminó la manera de ver al país y de trabajar por él. Su muerte violenta nos llena de dolor, pero no nos arrebata la certeza que brota de nuestra esperanza cristiana”, mencionó en los honores monseñor Sergio Trujillo, párroco de la Catedral Primada.

10:40 a.m.:

Conmovedor minuto de silencio

En medio de los honores en el Congreso, hubo un minuto de silencio en honor a la memoria de Miguel Uribe Turbay. Asisten al encuentro senadores y representantes a la Cámara, familiares del precandidato presidencial y sus amigos más cercanos.

10:35 a.m.:

Inician los honores del Congreso a Miguel Uribe Turbay

Con la entonación del himno nacional por parte de la Guardia Presidencial, comenzaron los honores del Congreso de la República al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

10:30 a.m.:

“El magnicidio de Miguel Uribe Turbay sacude los cimientos emocionales de un país entero”

Colombia sufre la pérdida del senador y precandidato del Centro Democrático. “Ante un magnicidio, el duelo no solo es individual o familiar: se convierte en un duelo colectivo, que sacude los cimientos emocionales de un país entero. La pérdida de una figura pública en circunstancias violentas genera una mezcla compleja de emociones: tristeza, impotencia, miedo e indignación. Tramitar estos sentimientos como sociedad requiere tiempo, conciencia y acciones que vayan más allá del impacto inicial”, explicó la experta en duelos, Gaby Fuentes, en entrevista con SEMANA.

10:20 a.m.:

Ambiente en el Salón Elíptico

Este es el ambiente en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, donde familiares y allegados se alistan para rendir el último homenaje al senador Miguel Uribe Turbay.

10:11 a.m.:

Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, enciende alarmas en medio de las honras fúnebres

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, calificó de “complejo” el panorama de seguridad en Colombia para las elecciones de 2026 y exigió justicia para Miguel Uribe Turbay.

10:00 a.m.:

Precandidatos, políticos, amigos y familiares se concentran en el Congreso

Los allegados del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, se concentran en el Salón Elíptico del Congreso para rendir el último homenaje. Se esperan las palabras del expresidente Álvaro Uribe.

9:20 a.m.:

Termina el rosario para despedir a Miguel Uribe

Se dio por finalizado el rosario que se realizó en nombre de Miguel Uribe Turbay en el Capitolio Nacional. Ahora, se espera la llegada de los presidentes del Congreso para que se inicie un nuevo homenaje al precandidato presidencial.

Posteriormente, su cuerpo será trasladado a la Catedral Primada y, más adelante, al Cementerio Central.

8:40 a.m.:

Sentida publicación de María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona realizó una sentida publicación en la que recordó a su esposo, Miguel Uribe Turbay, y les pidió a los colombianos orar por toda su familia.

“Hoy, siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy, llevo a mis hijas amadas y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá”, escribió.

8:15 a.m.:

Se ultiman detalles para el traslado del cuerpo

Las autoridades en Bogotá ultiman detalles para el traslado del cuerpo de Uribe Turbay hasta la Catedral Primada y después al Cementerio Central.

7:30 a.m.:

Alcaldía de Bogotá confirma horarios para la ceremonia

La Alcaldía de Bogotá confirmó que acompañará toda la ceremonia de despedida al senador. El Distrito precisó que el cortejo conmemorativo comenzará alrededor de las 10:00 a. m. en la Plaza de Bolívar.

6:10 a.m.:

Última oportunidad para darle el adiós

Este será el día para darle el último adiós a Miguel Uribe Turbay, cuyo cuerpo será trasladado hacia las 12:00 m. a la Catedral Primada de Colombia y, posteriormente, será llevado al Cementerio Central.

5:55 a.m.:

Vicesecretario de Estado llegó a Bogotá para el funeral

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, llegó a Bogotá para participar en las exequias del senador Miguel Uribe Turbay.

"Recibí al Vicesecretario de Estado Christopher Landau @DeputySecState quien llegó a Bogotá para participar en las exequias del Senador Miguel Uribe Turbay, en una clara muestra del compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano.



5:50 a.m.:

Vicky Dávila le pide a Petro no ir a las honras fúnebres de Miguel Uribe

La precandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro y le pidió no asistir a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

“Sería un acto de hipocresía y de profundo irrespeto a la memoria de Miguel, a su familia, a la oposición y a millones de colombianos adoloridos”, escribió.

9:30 p.m.:

Cierres viales por el funeral

Para el miércoles están programados varios cierres viales en la ciudad de Bogotá que darán inicio desde las 8:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. con motivo del cortejo fúnebre.

Estos son los cierres viales ante el funeral de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrado a Semana

9:00 p.m.:

Detalles de la misa exequial

Se confirmó que será el cardenal de Colombia y arzobispo de Bogotá quien oficie la ceremonia litúrgica. Se espera la presencia de expresidentes, cuerpo diplomático e invitados internacionales.

8:40 p.m.:

Inician los preparativos del funeral

Tras el cierre del segundo día de la cámara ardiente, las autoridades alistan los preparativos para el funeral que se llevará a cabo el miércoles.

8:00 p.m.:

Segundo día de la cámara ardiente

Durante este martes, 12 de agosto, cientos de simpatizantes, amigos y familiares del senador hicieron presencia en el Capitolio. Debido a la multitud de personas, el horario de cierre del Salón Elíptico se extendió hasta las 8:00 de la noche, para que los ciudadanos pudieran darle el último adiós.