Cierres y desvíos en Bogotá por caravana fúnebre de Miguel Uribe Turbay este miércoles 13 de agosto

Bogotá se prepara para la jornada de cierres y desvíos viales que se implementarán este miércoles, 13 de agosto, con motivo del cortejo fúnebre del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que las restricciones empezarán desde las 8:00 a. m. y se extenderán hasta la noche, afectando varios corredores clave del centro y occidente de la ciudad.

Entre los cierres más relevantes se encuentra el cuadrante comprendido entre la calle 7 y la avenida calle 19 y entre la avenida carrera 10 y la carrera 7, que estará bloqueado completamente de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

También se cerrará la avenida carrera 7 entre la calle 11 y la avenida calle 26, entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., así como la avenida calle 26 entre la avenida carrera 30 (NQS) y la Carrera 5, desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Otros tramos, como la avenida carrera 10 entre la avenida calle 6 y la avenida calle 26, la avenida calle 19 entre la carrera 4 y la avenida carrera 10, y la calle 24 entre la diagonal 22 Bis y la carrera 17, también tendrán cierres totales o parciales en distintos horarios.

Las autoridades habilitaron rutas alternas para los conductores, entre ellas la avenida circunvalar, la avenida carrera 30 (NQS), la carrera 22, la calle 32 y la avenida Américas, dependiendo del punto de restricción.

Honras funebres en el Capitolio Nacional del senador Miguel Uribe Turbay | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Ante estos cierres, se recomienda a los ciudadanos programar sus desplazamientos, atender la señalización y acatar las indicaciones del personal de tránsito.

“Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá”, indicó la Secretaría Distrital de Movilidad.