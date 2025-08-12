Suscribirse

Bogotá

Cierres y desvíos en Bogotá por caravana fúnebre de Miguel Uribe Turbay este miércoles 13 de agosto

Las restricciones empezarán desde las 8:00 a. m. y se extenderán hasta la noche en varias vías de la capital.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 9:29 p. m.
Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional al senador Miguel Uribe Turbay.
Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Bogotá se prepara para la jornada de cierres y desvíos viales que se implementarán este miércoles, 13 de agosto, con motivo del cortejo fúnebre del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que las restricciones empezarán desde las 8:00 a. m. y se extenderán hasta la noche, afectando varios corredores clave del centro y occidente de la ciudad.

Contexto: María Carolina Hoyos reveló el lugar donde será enterrado su hermano Miguel Uribe, “estará al lado de muchos grandes”

Entre los cierres más relevantes se encuentra el cuadrante comprendido entre la calle 7 y la avenida calle 19 y entre la avenida carrera 10 y la carrera 7, que estará bloqueado completamente de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

También se cerrará la avenida carrera 7 entre la calle 11 y la avenida calle 26, entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., así como la avenida calle 26 entre la avenida carrera 30 (NQS) y la Carrera 5, desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Lo más leído

1. Mauricio Hoyos, el exitoso empresario y hermano de Miguel Uribe Turbay, envió mensaje en medio del duelo, “vuela alto hermanito”
2. “Presentaré las denuncias”: Petro, por señalamientos que lo responsabilizan del atentado contra Miguel Uribe Turbay
3. Expresidente de Perú hizo llamado a Petro y lo convocó a ir “a la guerra” junto a otros mandatarios
Contexto: Tenga en cuenta estas recomendaciones de seguridad para asistir a la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso

Otros tramos, como la avenida carrera 10 entre la avenida calle 6 y la avenida calle 26, la avenida calle 19 entre la carrera 4 y la avenida carrera 10, y la calle 24 entre la diagonal 22 Bis y la carrera 17, también tendrán cierres totales o parciales en distintos horarios.

Las autoridades habilitaron rutas alternas para los conductores, entre ellas la avenida circunvalar, la avenida carrera 30 (NQS), la carrera 22, la calle 32 y la avenida Américas, dependiendo del punto de restricción.

Honras funebres en el Capitolio Nacional del senador Miguel Uribe Turbay
Honras funebres en el Capitolio Nacional del senador Miguel Uribe Turbay | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Ante estos cierres, se recomienda a los ciudadanos programar sus desplazamientos, atender la señalización y acatar las indicaciones del personal de tránsito.

“Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá”, indicó la Secretaría Distrital de Movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad sugirió priorizar el uso de transporte público, bicicleta o desplazamientos a pie para evitar contratiempos durante la jornada. Además, advirtió que la reapertura de las vías dependerá de que no se presenten aglomeraciones que comprometan la seguridad vial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impactante video muestra el instante en que un rayo provoca una bola de fuego en medio de una feroz tormenta

2. Reacción de Alzate cuando un hombre le pidió dinero y esta fue la decisión que tomó: “Me prohibieron y me enseñaron”

3. Proponen que el nuevo estadio de Bogotá lleve por nombre Miguel Uribe Turbay

4. Jugador colombiano dejaría Inglaterra por Brasil: sus lesiones agilizarían “negocio confidencial”

5. Congreso decreta moción de duelo por tres días por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, esta es la resolución

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbayCierres vialesMovilidad en Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.