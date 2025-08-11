Suscribirse

Nación

Tenga en cuenta estas recomendaciones de seguridad para asistir a la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso

El martes, 12 de agosto, se espera que simpatizantes puedan entrar al Capitolio Nacional para darle el último adiós al senador.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 1:53 a. m.
Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay.
Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay. | Foto: HELEN RAMÍREZ

La Policía nacional, a través de su Dirección de Protección y Servicios Especiales, dio a conocer una serie de medidas de seguridad para quienes asistan a las exequias y a la cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir situaciones de riesgo.

Entre las disposiciones, la institución advirtió que estará prohibido el ingreso de los siguientes elementos:

  • Bolsos, maletas, morrales y mochilas, enseres grandes o similares.
  • Armas de fuego, armas cortopunzantes, armas blancas, herramientas u objetos punzantes.
Contexto: “Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”: María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay
  • Elementos contundentes como bates, tubos, palos, piedras y martillos.
  • Sustancias peligrosas como pólvora, explosivos, ácidos, pinturas, puntillas o similares.
  • Bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y envases de vidrio.
  • Equipos o dispositivos para alterar el orden público, como megáfonos, pancartas con mensajes ofensivos o material propagandístico que incite a la violencia.
Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay.
Maria Claudia Tarazona con Miguel Uribe Londoño | Foto: HELEN RAMÍREZ

La Policía también aclaró que se implementarán controles estrictos de ingreso, incluyendo requisas personales y verificación de identidad, y que no se permitirá el acceso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias alucinógenas.

Así mismo, la institución hizo un llamado a la comprensión ciudadana, recordando que estas medidas buscan preservar la seguridad y el respeto durante el solemne acto en honor a Uribe Turbay.

Lo más leído

1. Video | Así fue el emotivo momento del ingreso del féretro de Miguel Uribe Turbay al Capitolio Nacional
2. Procuraduría pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”

Desde este lunes, 11 de agosto, se lleva a cabo en el Congreso de la República los actos fúnebres al senador en un evento íntimo con presencia de familiares, amigos y miembros políticos cercanos.

El martes, 12 de agosto, se espera que simpatizantes puedan entrar al Capitolio Nacional para darle el último adiós a Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante dos meses tras el atentado.

Posteriormente, el miércoles 13 de agosto, a las 12:00 del mediodía, se realizarán las exequias en la Catedral Primada de Colombia. La ceremonia será presidida por su eminencia, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia.

YouTube video player

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Barcelona cerraría el mercado por lo alto: busca quitarle una joya al Atlético de Madrid

2. Mariana Zapata reveló las razones por la que terminó su relación: “Yo no soy quién para convertirme en un obstáculo”

3. Lakers sorprenden con fichaje clave para impulsar su camino hacia un equipo de élite

4. Desafío Siglo XXI: este es el nuevo eliminado de la competencia, el llanto fue protagonista

5. Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras la fecha 6: tres históricos se hunden en el fondo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe Turbaycámara ardienteCapitolio Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.