Nación
Tenga en cuenta estas recomendaciones de seguridad para asistir a la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso
La Policía nacional, a través de su Dirección de Protección y Servicios Especiales, dio a conocer una serie de medidas de seguridad para quienes asistan a las exequias y a la cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir situaciones de riesgo.
Entre las disposiciones, la institución advirtió que estará prohibido el ingreso de los siguientes elementos:
- Bolsos, maletas, morrales y mochilas, enseres grandes o similares.
- Armas de fuego, armas cortopunzantes, armas blancas, herramientas u objetos punzantes.
- Elementos contundentes como bates, tubos, palos, piedras y martillos.
- Sustancias peligrosas como pólvora, explosivos, ácidos, pinturas, puntillas o similares.
- Bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y envases de vidrio.
- Equipos o dispositivos para alterar el orden público, como megáfonos, pancartas con mensajes ofensivos o material propagandístico que incite a la violencia.
La Policía también aclaró que se implementarán controles estrictos de ingreso, incluyendo requisas personales y verificación de identidad, y que no se permitirá el acceso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias alucinógenas.
Así mismo, la institución hizo un llamado a la comprensión ciudadana, recordando que estas medidas buscan preservar la seguridad y el respeto durante el solemne acto en honor a Uribe Turbay.
Desde este lunes, 11 de agosto, se lleva a cabo en el Congreso de la República los actos fúnebres al senador en un evento íntimo con presencia de familiares, amigos y miembros políticos cercanos.
El martes, 12 de agosto, se espera que simpatizantes puedan entrar al Capitolio Nacional para darle el último adiós a Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante dos meses tras el atentado.
Posteriormente, el miércoles 13 de agosto, a las 12:00 del mediodía, se realizarán las exequias en la Catedral Primada de Colombia. La ceremonia será presidida por su eminencia, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia.