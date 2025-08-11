Nación

Tenga en cuenta estas recomendaciones de seguridad para asistir a la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso

El martes, 12 de agosto, se espera que simpatizantes puedan entrar al Capitolio Nacional para darle el último adiós al senador.

12 de agosto de 2025, 1:53 a. m.