Gobernadora del Meta anuncia medidas de seguridad para evitar ataques terroristas en su departamento

En medio de la escalada de violencia que atraviesa Colombia, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, anunció este martes, 28 de abril, decisiones concretas para enfrentar la amenaza de atentados terroristas en cada uno de los municipios de su departamento.

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“Se determinó mantener al Meta en alerta máxima, intensificar el ofrecimiento de recompensas como una estrategia efectiva para combatir el delito y fortalecer la presencia institucional en territorios priorizados como La Macarena y otros municipios, donde se reforzarán acciones contra la extorsión y las violencias contra las mujeres”, explicaron desde la Gobernación del Meta.

La mandataria fue enfática en señalar que el departamento actuará con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad de sus habitantes, al tiempo que reiteró el respaldo total a la Fuerza Pública y la necesidad de una respuesta articulada frente a los desafíos actuales.

Rafaela Cortés Zambrano, Gobernadora del Meta. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que actúe de manera conjunta con las autoridades, denunciando cualquier hecho que permita prevenir delitos, capturar a los responsables y salvaguardar la tranquilidad de las comunidades.

Las personas que tengan información de cualquier hecho que coloque en jaque la tranquilidad se pueden comunicar con la Policía Nacional por medio de la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día.