María Carolina Hoyos Turbay, una de las voces más reflexivas del panorama colombiano en temas de liderazgo y resiliencia, se prepara para presentar su nuevo libro Felicidad Imperfecta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá este 2026.

Este lanzamiento, programado para el miércoles 22 de abril a las 4:00 p.m. en el salón Jorge Isaacs de Corferias, pabellón 5 A, segundo nivel, llega en un momento de profundo significado personal para la autora, marcada por las trágicas muertes familiares que la han seguido. Primero la de su madre Diana Turbay y luego el atentado contra su hermano y senador Miguel Uribe Turbay.

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María Carolina, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público, privado y social, trabajando en la intersección entre liderazgo, tecnología y cambio social. Fue viceministra TIC de Colombia, donde lideró el Plan Vive Digital, uno de los programas de transformación tecnológica más relevantes a nivel global.

Hoyos es hermana de Miguel Uribe, un joven senador del Centro Democrático que emergió como una de las figuras más prometedoras de la política colombiana.

El 7 de junio de 2025, Miguel Uribe fue víctima de un atentado en Bogotá durante un acto público en el barrio Modelia. Recibió múltiples disparos y, pese a ser trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, falleció dos meses después a los 39 años. El suceso conmocionó al país, reavivando el debate sobre la violencia política en Colombia y dejando un vacío irreparable en su familia.

María Carolina, quien había estado siempre al lado de su hermano en momentos clave de su carrera, asumió públicamente el duelo con una entereza que ahora plasma en las páginas de su libro.

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‘Felicidad imperfecta’ de María Carolina Hoyos se presentará en la FILBo 2026 el miércoles 22 de abril en conversación Daniel Samper Ospina. Foto: Mediapluma Editorial

El dolor, ese compañero inseparable tras la pérdida de su madre y de su hermano Miguel, es el hilo conductor de Felicidad Imperfecta. Lejos de ofrecer consuelos vacíos o promesas de sanación total, la obra se presenta como un testimonio honesto: el sufrimiento no se borra, no se supera como por arte de magia, sino que se aprende a habitar. “En un mundo que insiste en que el tiempo todo lo cura, este libro llega para decir lo contrario: hay heridas que no desaparecen, pérdidas que no se superan y dolores que simplemente se aprenden a habitar. Y, aun así, es posible volver a sonreír”, reza la descripción oficial de la editorial Mediapluma.

Con un prólogo a cargo del periodista Julio Sánchez Cristo, el texto redefine la resiliencia no como una armadura impenetrable, sino como una “resiliencia acumulada”, un mapa secreto que cada quien construye para navegar la incertidumbre emocional.

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Sánchez Cristo lo describe con precisión: “El dolor de María Carolina no se va, pero con este manual nos enseña a manejarlo; es como una ducha fría de alegría en medio de la tristeza. Este diccionario de amor y desamor nos invita a resolver el alma, a sacudirla en medio de nuestras saudades y alegrías”.

A través de conceptos como la “felicidad imperfecta”, la autora invita a reconciliarse con la vida incluso en la tristeza, proponiendo una mirada distinta sobre el sufrimiento: no como un obstáculo a vencer, sino como una experiencia con la que convivir sin renunciar a vivir plenamente.

Felicidad Imperfecta no es un manual de autoayuda superficial ni un compendio de fórmulas mágicas. Nace de la experiencia real de Hoyos Turbay, quien ha dedicado su carrera a entender cómo las personas y organizaciones se reconstruyen ante la complejidad y el dolor.

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Hoy, como presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, una entidad con 51 años de trayectoria, impulsa soluciones sostenibles en educación y oportunidades para poblaciones vulnerables. Su bagaje profesional impregna el libro de una profundidad humana y práctica, convirtiéndolo en una herramienta para quienes han visto su vida fracturarse.

El lanzamiento en la FILBo promete ser un encuentro íntimo y valiente. María Carolina conversará con el periodista y escritor Daniel Samper Ospina, conocido por su pluma aguda y su capacidad para desentrañar emociones complejas. Juntos explorarán cómo este “diccionario de amor y desamor” ofrece no soluciones prefabricadas, sino una forma de sostenerse cuando la vida no se arregla.