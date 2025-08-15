Suscribirse

Iván Lalinde se quebró al hablar con la hermana de Miguel Uribe Turbay; el video conmovió a miles

El presentador de ‘Día a Día’ no logró contener la tristeza y se rompió en llanto en vivo.

16 de agosto de 2025, 2:40 a. m.
Así reaccionó Iván Lalinde al hablar con la hermana de Miguel Uribe Turbay en 'Día a Día'.
Así reaccionó Iván Lalinde al hablar con la hermana de Miguel Uribe Turbay en 'Día a Día'. | Foto: Canal Caracol - Semana / Montaje: Semana

El pasado lunes 11 de agosto, Colombia amaneció con la confirmación del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, tras luchar por su vida durante más de dos meses tras ser víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá.

A pesar de los esfuerzos de los neurólogos de la Fundación Santa Fe por lograr su recuperación, las heridas del político fueron tan graves que no consiguió superar la batalla.

Miguel Uribe Turbay (11 de agosto de 2025)
El senador de la República y precandidato presidencial falleció en la mañana del 11 de agosto. | Foto: GUILLERMO TORRES - SEMANA

Su hermana, María Carolina Hoyos Turbay, fue una de las más afectadas, ya que, durante el tiempo que Miguel permaneció hospitalizado, estuvo atenta a cada procedimiento que le realizaban y se encargó de compartir las actualizaciones sobre su estado de salud a través de las redes sociales, en compañía de su cuñada, María Claudia Tarazona.

Pese al duelo que atraviesa, María Carolina continúa cumpliendo con sus obligaciones y compromisos laborales. Uno de ellos es la promoción de la Caminata de la Solidaridad, un evento tradicional que en 2025 será presentado como un tributo a su hermano y a su abuela, Nydia Quintero, quien falleció hace cinco semanas.

Contexto: Periodista de RCN, que lloró en vivo por Miguel Uribe Turbay, se defendió de las críticas: “Me ganó el dolor”

Por esta razón, fue invitada a hablar con los presentadores de Día a Día sobre esta iniciativa.

En medio de la charla, Iván Lalinde, uno de los conductores del matutino, no pudo contener las lágrimas ante la situación y se mostró profundamente conmovido por la fortaleza que ha demostrado María Carolina Hoyos.

“Hay hijos, hay personas con mucho dolor, tú lo decías, cada uno tiene su dolor, ¿Cuáles son esas herramientas?, es que oírte hablar a ti, juepucha, una berraca, eso es lo que tú tienes que hacer enseñarnos y fortalecernos con eso", dijo.

A lo dicho por Lalinde, Hoyos respondió: “Cuando mataron a mi mamá, yo la vi a ella en el hospital recién estaba agonizando. Yo tenía 18 años y uno a los 18 se siente dueño del mundo y yo pasé de creerme dueña del mundo a ver lo más terrible que puede pasar y es tener lo que uno más quiere muriendo, muriendo de esa manera en la que murió mi mamá”.

Además, confesó cuál fue la promesa que le hizo en su momento a su mamá, Diana Turbay, quien fue asesinada por el cartel de Medellín el 25 de enero de 1991.

Contexto: San Chárbel: este es el santo que cuidó de Miguel Uribe Turbay y la oración que acompañó a su familia

“Yo le juré a ella, y aunque no me oyó, juré frente a su cuerpo que nunca en la vida iba a volver a sonreír, no tenía ninguna razón y además era mi manera de solidarizarme con el dolor que estaba sintiendo mi papá, aquí, enfrente mío, pasaron los años y le incumplí el juramento a la persona que más he querido porque sonreí una y mil millones de veces. No soy ejemplo de nada, pero si mi dolor sirve para que otro hago un atajo, les voy a compartir algo para que su dolor sea menos profundo que el mío”, dijo en medio de lágrimas.

