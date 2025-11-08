Iván Lalinde dio duro mensaje a Katiuska tras su expulsión del ‘Desafío Siglo XXI’

En la noche del jueves 6 de noviembre, se vivió uno de los capítulos más tensionantes del Desafío Siglo XXI, pues en medio de su transmisión habitual, Andrea Serna reveló que uno de los participantes sería expulsado luego de que se determinara que se habría vendido información confidencial sobre la su paso por la producción.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, debe abandonar inmediatamente esta competencia (...). Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan", dijo la presentadora.

La integrante de Omega tuvo que abandonar la competencia por decisión de la producción. | Foto: Canal Caracol

Después de algunos minutos destapó que se trató de Katiuska, quien en medio del dolor se tuvo que despedir de sus compañeros y abandonar la competencia para siempre, pues debido a su error, no tendrían posibilidades de tener ningún tipo de reintegro.

“Sé que es mi responsabilidad y aunque no haya sido mi culpa, es mi responsabilidad, pues debo asumirla, aunque me duele y aunque me cueste y no quería que las cosas pasaran así. Me duele pensar en que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos”, mencionó la mujer frente a las cámaras del Canal Caracol.

Es por esto que, en la mañana del viernes 7 de noviembre, se conectó de manera virtual con los presentadores del matutino Día a Día para compartir detalles de su experiencia y, en medio del dolor y la incertidumbre, darle un cierre al que fue su sueño de convertirse en la ganadora.

En la transmisión del programa de entretenimiento y variedades, Iván Lalinde se refirió la situación y envió emotivas palabras a Katiuska, intentando consolarla por la difícil situación que estuvo enfrentando, pero haciéndole ver que no se vienen días fáciles en cuanto a los comentarios de las personas en internet.

La deportista fue eliminada del 'Desafío Siglo XXI' tras cometer imperdonable error. | Foto: Canal Caracol - 'Desafío Siglo XXI'

“Yo sí te digo que te falta mucho camino por recorrer en este momento porque apenas empieza el paredón y empiezan a atacarte, así que fuerza”, manifestó el presentador de televisión.

Para finalizar, resaltó la fortaleza y empoderamiento que Katiuska tuvo a lo largo de su permanencia en el programa, comparándola con una popular muñeca rusa que presenta el autoconocimiento, además de la unión del espíritu, el ama y el cuerpo.