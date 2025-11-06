Katiuska reaccionó a su expulsión del ‘Desafío Siglo XXI’ y Andrea Serna tiró fuerte pulla

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de visitar a sus familias y regresar a sus lugares de residencia para compartir con sus seres queridos y tener un tiempo de descanso después de varios meses de estar en competencia.

En medio de una de las conexiones virtuales de Andrea Serna con los 8 participantes que continuaban en el juego, la presentadora dio una noticia que dejó sorprendidos a los televidentes y a los deportistas.

Andrea Serna dio la noticia. | Foto: Caracol Televisión

“Durante todo este tiempo. Hemos protegido un valor que va más allá de cualquier contrato, la confianza. Esa que ustedes depositan en nosotros y la que nosotros depositamos en ustedes porque al final, lo que realmente los une, no es una firma, es un compromiso moral”.

En medio de un tensionante momento, la presentadora Andrea Serna reveló frente a las cámaras del Canal Caracol que el equipo de producción descubrió que una de las participantes rompió uno de los pilares más importantes del programa: la confidencialidad.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, debe abandonar inmediatamente esta competencia (...) Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan".

Andrea destapó que se trata de Katiuska, una de las participantes de Omega, quien se mostró bastante afectada por la decisión que tomó el canal.

Así reaccionó Katiuska a su expulsión del ‘Desafío Siglo XXI’

En medio de los nervios y la tristeza por la noticia de su partida, la participante rompió el silencio frente a las cámaras y expresó su sentir al tener que salir del programa de habilidad.

“Sé que es mi responsabilidad y aunque no haya sido mi culpa, es mi responsabilidad, pues debo asumirla, aunque me duele y aunque me cueste y no quería que las cosas pasaran así. Me duele pensar en que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos”, mencionó.

Finalmente, se despidió de los televidentes y agradeció por el cariño que recibió a lo largo de su permanencia dentro del reality.