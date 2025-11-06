Suscribirse

Drástica decisión en el ‘Desafío Siglo XXI’; participante fue expulsado tras cometer imperdonable error

Uno de los participantes rompió una de las reglas de la competencia y hubo dura consecuencia.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

7 de noviembre de 2025, 1:32 a. m.
Participante del 'Desafío Siglo XXI' fue expulsado.
Participante del 'Desafío Siglo XXI' fue expulsado.

El capítulo del 6 de noviembre comenzó diferente a lo que se esperaba en la competencia, pues Andrea Serna apareció desde Cartagena y comentó que antes de iniciar con el reto de hoy, los participantes habían tenido la oportunidad de volver a casa para reencontrarse con su familia, un momento que los recargaría y les daría ánimo para continuar en la competencia.

Se pudo observar que los participantes estuvieron emocionados por volver a sus ciudades y compartir con las personas que más quieren. Un regreso al hogar que los llenó de felicidad y con el que los televidentes pudieron conocer un poco más de la vida personal de cada uno de los competidores que hacen parte del top 8.

Contexto: Decisión final en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte accidente, dos jugadores quedaron eliminados: “Este no es el momento”

Grave falta en el ‘Desafío Siglo XXI’ fue castigada

Desde la comodidad de sus casas, los participantes se conectaron por medio de una llamada para conocer qué había en las cajas que les dieron antes de su viaje. Sin embargo, antes de saber cuál era la sorpresa, Andrea sorprendió con importante anunció que causó desconcierto.

Una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa, la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero”, comentó.

También mencionó que esa acción afectó el esfuerzo que se había realizado por parte del equipo de la competencia y esa falta, que es considerada como una de las más graves, generó una expulsión inmediata.

Katiuska me duele profundamente tener que decir esto porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora. Pero este juego como la vida misma se construye con honestidad y los valores que elegimos defender”, agregó la presentadora, pues durante las pruebas demostró las habilidades físicas en las diferentes pruebas.

Katiuska me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este desafío ha terminado”, enfatizó.

Contexto: Uno de los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ tuvo que salir de la competencia, tras sufrir un accidente

Lo sucedido con la entrenadora barranquillera no solo sorprendió a sus compañeros, sino al público, quienes reaccionaron con asombro y expresaron sus opiniones en la publicación.

Adicionalmente, la deportista asumió la responsabilidad con mucho dolor porque el esfuerzo que realizó durante varios meses se vio perdido y agradeció por lo que vivió en el Desafío.

Me duele, me cuesta, y aunque no hubiese querido que así fueran las cosas, pensar en que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que nada, toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos”, expresó.

