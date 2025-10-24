Durante la competencia, algunos participantes del Desafío Siglo XXI han sufrido diferentes accidentes por los que han tenido que recibir atención médica. Entre los más recordados han sido el de Isa Carvajal, quien se pegó en la cara con una estructura; Yudisa que durante una prueba se quedó sin aire y tuvo que ser cargada, y por último, Juan, que se lastimó uno de sus dedos de la mano.

Sin embargo, ninguno de ellos había salido de la competencia hasta el día de hoy, pues la presentadora Andrea Serna dio la noticia que uno de los deportistas no podía continuar, le pidió diera unas palabras y confirmó que el último eliminado sería quien lo reemplazaría.

“Ya lo veía venir. Yo sabía que si me sacan de acá y me revisaban afuera, ya iba a ser imposible. Yo quería seguir, venía dándola toda y quería seguir demostrándole a todos acá y a Colombia que yo soy un berraco, que era un competidor que no importaba la circunstancia, iba para delante”, dijo entre lágrimas el integrante del equipo de Gamma.

Quien tuvo que abandonar el juego fue Juan, un entrenador y modelo antioqueño que había demostrado sus habilidades físicas en las pistas, pero en la última prueba se volvió a lastimar el dedo, lo que le impidió terminar y tuvo que retirarse para ser atendido por el personal médico.

Adicionalmente, el licenciado en educación física se despidió de Katiuska, compañera con la que tenía una amistad desde antes de ingresar a El Desafío, y con quien había acordado hacer lo posible para llegar a la final.

“A Kati, yo sé que nos prometimos que íbamos a llegar a la final juntos desde antes de entrar acá. Ella sabe que la admiro demasiado, que ella no es mi amiga, es mi hermana”, expresó.

“Le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta experiencia con ellos, con excelentes personas, excelentes atletas. Me da mucha tristeza irme así, tenía otro plan, yo no dejaba de verme en la final, pero nada, gracias a todos por la amistad que de pronto me han brindado y nos vemos afuera”, agregó, haciendo referencia a sus compañeros.

Por último, la barranquillera también aprovecho para despedirse por su amigo y dio unas emotivas palabras.