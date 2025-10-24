Suscribirse

Uno de los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ tuvo que salir de la competencia, tras sufrir un accidente

Una salida inesperada en la competencia y una segunda oportunidad para el reciente eliminado.

25 de octubre de 2025, 2:31 a. m.
Uno de los participantes del 'Desafío Siglo XXI' salió de la competencia.
Uno de los participantes del 'Desafío Siglo XXI' salió de la competencia. | Foto: Instagram @desafiocaracol / Caracol Televisión

Durante la competencia, algunos participantes del Desafío Siglo XXI han sufrido diferentes accidentes por los que han tenido que recibir atención médica. Entre los más recordados han sido el de Isa Carvajal, quien se pegó en la cara con una estructura; Yudisa que durante una prueba se quedó sin aire y tuvo que ser cargada, y por último, Juan, que se lastimó uno de sus dedos de la mano.

Sin embargo, ninguno de ellos había salido de la competencia hasta el día de hoy, pues la presentadora Andrea Serna dio la noticia que uno de los deportistas no podía continuar, le pidió diera unas palabras y confirmó que el último eliminado sería quien lo reemplazaría.

Ya lo veía venir. Yo sabía que si me sacan de acá y me revisaban afuera, ya iba a ser imposible. Yo quería seguir, venía dándola toda y quería seguir demostrándole a todos acá y a Colombia que yo soy un berraco, que era un competidor que no importaba la circunstancia, iba para delante”, dijo entre lágrimas el integrante del equipo de Gamma.

Contexto: Drama en el ‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le envía mensaje a Isa tras su arrunchis con Zambrano

Quien tuvo que abandonar el juego fue Juan, un entrenador y modelo antioqueño que había demostrado sus habilidades físicas en las pistas, pero en la última prueba se volvió a lastimar el dedo, lo que le impidió terminar y tuvo que retirarse para ser atendido por el personal médico.

Adicionalmente, el licenciado en educación física se despidió de Katiuska, compañera con la que tenía una amistad desde antes de ingresar a El Desafío, y con quien había acordado hacer lo posible para llegar a la final.

“A Kati, yo sé que nos prometimos que íbamos a llegar a la final juntos desde antes de entrar acá. Ella sabe que la admiro demasiado, que ella no es mi amiga, es mi hermana”, expresó.

“Le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta experiencia con ellos, con excelentes personas, excelentes atletas. Me da mucha tristeza irme así, tenía otro plan, yo no dejaba de verme en la final, pero nada, gracias a todos por la amistad que de pronto me han brindado y nos vemos afuera”, agregó, haciendo referencia a sus compañeros.

Por último, la barranquillera también aprovecho para despedirse por su amigo y dio unas emotivas palabras.

“Yo sé que todos los sueños son importantes, pero yo se lo dije desde el día uno que para mí, el mejor de todo El Desafío es él con el respeto de todos los demás y teniendo en cuenta que aquí todos somos buenos. Creo mucho en él y bueno, esa noticia sí me deja súper triste, pero cuando salga va a tener demasiadas oportunidades”, dijo la integrante de Omega.

