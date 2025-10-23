El pasado 14 de octubre Grecia se convirtió en una de las recientes eliminadas del Desafío Siglo XXI, pero antes de su salida fue tema de conversación por un cercano momento que se presenció junto a uno de sus compañeros de equipo.

Días antes que la modelo quedará eliminada de la competencia, se le vio muy íntima con Zambrano, quien estuvo con ella en Gamma. En una de las situaciones que se mostraron, ambos competidores se recostaron en la cama y los acercamientos por parte del atleta generaron rumores y comentarios que fue un “arrunchis”.

Ante lo sucedido, Isa Carvajal, quien en un inicio estuvo empezando un romance con Anthony, se pronunció en Ditu, uno de los programas del canal y expresó lo que sintió cuando vio ese momento.

“Después de esas imágenes, ¿tú todavía sigues creyendo el amor de esperar a Zambrano?”, preguntó la presentadora.

“¿En qué momento yo dije que lo iba a esperar?”, respondió, agregando que ella estaba a la espera de lo que fuera pasando en el programa para saber si continuaban.

Mensaje de Grecia a Isa

Durante una conversación, la cucuteña aclaró que solo había nada más que una amistad con su compañero y que lo que se vive en el Desafío es completamente diferente a la realidad.

“De pronto, si se pasó los límites, estaba muy cansada, muy mal energéticamente porque iba para el box de muerte y venía de un castigo súper duro”, afirmó.

Grecia aseguró que el momento se dio para qué se malinterpretará, pero que solo se trató de una amistad y la confianza que se tenían porque esa situación no se volvió a repetir ni cuando estuvieron en la ‘suite Ditu’.

En otro de los videos, la mujer confesó que no hubo un beso con Zambrano, aunque muchas veces, los demás participantes intentaron que pasará, pero ella solo lo veía con una persona que la podía guiar en el juego, debido a su experiencia en el deporte.

“Me dejaba guiar muchísimo de esa persona, de todos los consejos que me daban y más que todo, es eso, esa conexión que tuvimos, esa amistad tan linda y yo tenía esa confianza de decirle mis cosas, de llorar y expresarme”, agregó.