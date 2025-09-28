Novio de Yudisa, participante del ‘Desafío Siglo XXI’, reaccionó al beso de la joven y reveló lo que habían pactado

En el Desafío Siglo XXI los participantes se han enfrentado a difíciles situaciones en las que han tenido que poner a prueba sus habilidades físicas y mentales, incluso crear estrategias no solo para el juego, sino también para conseguir un beso.

Aunque varios deportistas han llamado la atención por tener un romance con un compañero, en esta ocasión fue Yudisa, integrante del equipo Gamma, quien sorprendió, al manifestar que sentía algo por Juan, de Omega.

“Cuando él me dio el abrazo, me dijo: Lo hiciste muy bien bebé. Entonces, el abrazo fue como yo he abrazado a ninguno de los muchachos así y sentí una energía muy diferente, muy rara”, confesó la joven a sus compañeros, luego de la prueba de eliminación en la que salió Deisy.

Ante la afirmación de la vallecaucana, las demás integrantes quedaron sorprendidas y en el siguiente capítulo los hombres del grupo le empezaron a preguntar si se quería dar un beso con el antioqueño, a lo que ella reveló que ya le había dicho a Katiuska que le ayudará.

Los jugadores del equipo naranja quedaron sorprendidos con las confesiones de la atleta más joven de la competencia, porque desde el inicio ella mencionó tener novio, pero le prometieron que harían lo posible para que pudiera cumplir su deseo y así fue.

En el capítulo del 24 de septiembre, después de una prueba en el box amarillo, donde tuvieron que atravesar diferentes obstáculos y quedaron llenos de lodo, Yudisa y Juan se dieron un pico.

El momento generó todo tipo de reacciones, entre ellas la de Katiuska, quien al estar en la casa, le dijo a Myrian que todo sucedió por un momento de presión, porque Juan no le había demostrado que también quería y añadió: “Le hicieron pasar pena”.

Reacción del novio de Yudisa

El joven estuvo como invitado en Ditu, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, en donde le preguntaron por su opinión respecto a lo sucedido con su pareja y habló de los acuerdos que habían creado antes de que ella ingresará a la competencia por si llegaba a pasar algo.

“La verdad ella me dijo que iba a respetar nuestra relación completamente. Hasta el momento lo ha hecho, no me parece lo contrario y el desafío cuando ella se fue lo tomamos muy en serio”, comentó el novio de Yudisa a los presentadores.

Kelly Ríos, más conocida como Guajira, recordó que ellos se conocieron un 14 de septiembre y le preguntó si los capítulos podrían ser un regalo para la fecha, a lo que él afirmó que no y, por el contrario, le ayudaron a darse cuenta de lo que estaba pasando.