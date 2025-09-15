Desafío Siglo XXI: Yudisa quiere ‘tirar la toalla’; destapó las razones de su posible salida

El más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI estuvo lleno de emociones, pues debido al paso del tiempo, la adrenalina, las estrategias y problemas que se han presentado, se han generado ciertos disgustos entre los participantes que están a punto de rebozar la copa.

Esto se evidenció en una reciente conversación entre Yudisa y Mencho, quienes hablaron de las ‘injusticias’ que se han presentado en el equipo Gamma y se dejaron ver afectadas por el comportamiento de sus compañeros.

Equipo Gamma. | Foto: Canal Caracol

“No quiero seguir aquí en el Desafío. Si me pudieran cambiar de equipo, bien, pero de igual forma, yo no quiero seguir aquí”, dijo Yudisa, asegurando en medio de frustración y lágrimas que está cansada de toda la dinámica que implica la competencia.

Ante esto, Mencho, una de sus amigas y compañeras más cercanas, compartió su opinión al respecto, pues aunque ha sido fuertemente criticada por su equipo tras ‘haberlos traicionado’, ha tenido la fuerza para soportar las adversidades.

“Eso no lo puedes decir porque tienes una promesa que cumplir y tú eres chiquita, pero eres una persona mentalmente, muy madura, esos son desafíos que tú tienes que afrontar para vivir cosas más grandes. Ya estás permitiendo que te conozcan, tu integridad, tu humildad y tu grandeza como persona, pues es algo que tú estás haciendo bien”.

Aprovechó para hablar de su caso y dejar en claro que se ha sentido atacada después de haber cumplido con el reto propuesto por la producción.

La participante del 'Desafío Siglo XXI' lloró frente a las cámaras del Canal Caracol. | Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

“Los crucifican a uno y a otros sí los alaban, pero si quiero dejar en claro que yo nunca quise hacerle daño al equipo”, dijo la joven frente a las cámaras.

¿Cuál fue la traición de Mencho?

El capítulo transmitido el pasado 11 de septiembre dejó al descubierto una de las jugadas más polémicas de la temporada. En medio de la dinámica, Andrea Serna preguntó quién había sido seleccionado como ‘El Elegido’ de la semana, lo que generó tensión entre los participantes.

Este rol implica cumplir una misión secreta, superar un desafío sin que los demás participantes lo descubran. Si lo logra, recibe una recompensa económica, pero si falla, enfrenta fuertes sanciones.

Participante del 'Desafío Siglo XXI'. | Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

En esta ocasión, la responsabilidad la tuvo Mencho, representante del equipo Gamma y destacada atleta en levantamiento de pesas. A ella le correspondió fingir una lesión con el propósito de provocar la derrota de su grupo.

Sin embargo, la estrategia no fue bien recibida entre sus compañeros, sobre todo porque, de acuerdo con lo revelado, habría elegido un reto específico para fallar sin que su rendimiento personal se viera comprometido.