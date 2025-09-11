Desafío Siglo XXI: Destapan polémica estrategia de Alpha; Omega está en la mira

Tras las recientes salidas del Desafío Siglo XXI, los equipos más fuertes se han debilitado y, por el contrario, Omega que atravesó una mala racha, se ha ido recuperando, incrementando su dinero y mostrando un mejor desempeño en las distintas pruebas.

Es por esto que, en medio de una conversación del equipo Alpha, se estaba buscando una estrategia para evitar que su grupo siga perdiendo participantes, pues esto los pone en una situación complicada a la hora de enfrentar a sus oponentes.

Integrantes de 'Alpha' planearon estrategia en el 'Desafío Siglo XXI'. | Foto: Canal Caracol

Según el análisis realizado por los deportistas, tendrían que buscar la forma de aliarse con Omega, pues esto disminuiría las probabilidades de recibir el próximo chaleco y perder otro de sus integrantes.

“Es que no nos digamos mentiras, en este punto de la competencia Omega está fuerte y nosotros, a pesar de esos son ‘huecazos’ que nos quedaron, seguimos fuertes, punteando mucho más que Gamma”, dijo Deisy.

Por otro lado, Tina dejó en claro que deben tener una buena relación con ‘los rosados’ o de lo contrario, van a salir perjudicados y su equipo podría desintegrarse de un momento a otro.

“Igual, si ganamos nosotros, le vamos a tirar el chaleco a Gamma, y si gana Alpha, lo mismo. Si gana Gamma, el chaleco va a ir para Omega y en la próxima competencia, no vamos a tener chaleco”, mencionó la deportista.

Que Alpha y Omega están punteando? Omega Si pero Alpha? Si no ganan hace como 2 ciclos, tienen la realidad alterada#DesafioDelSigloXXIpic.twitter.com/odfrNFI0xS — OMEGA (@Yeimymiangel) September 12, 2025

Leo, por su parte, dijo que lo importante que era conectar con el capitán del equipo rival, y a su vez, hacer un tipo de alianza para proteger su puesto dentro de la competencia y asegurar algunas semanas más sub participación en del programa del Canal Caracol.

“Entonces para darle seguridad y certeza a Juan o a Omega, tenemos que empezar a ganar de seguido, porque eso es lo que nos va a dar seguridad y palabra para que ellos confíen en nosotros realmente, para que vean que estamos punteando, hasta que no ganemos, no pasa nada”.

Los televidentes no se quedaron callados y salieron a compartir sus opiniones al respecto por medio de la sección de los comentarios en redes sociales.