La millonada que se llevó Mencho por traicionar a su equipo en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy triste”

El más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI se destapó una de las traiciones más fuertes de la competencia, pues frente a las cámaras, Andrea Serna preguntó por ‘El Elegido’ de la semana.

El participante que tiene esta figura, es seleccionado aleatoriamente por la producción y debe cumplir con un reto para evitar ser castigado. Su función no debe ser descubierta por los demás integrantes del programa, y de lograr su cometido, se llevará una gran suma de dinero.

Participante del 'Desafío Siglo XXI'. | Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

En este caso, Mencho, una de las integrantes del equipo Gamma, reconocida en la disciplina de levantamiento de pesas, tuvo que fingir una lesión para hacer perder a su equipo, situación que no fue bien recibida por sus compañeros, en especial, al saber que habría seleccionado una prueba en específico para fracasar, con el fin de no verse tan afectada.

Pese a que según las instrucciones no debía provocar una herida real, el golpe fue a fuerte que tuvo que ser atendida por los paramédicos del Canal Caracol, pues no logró contener el dolor en la pista.

¿Qué dijo Mencho tras revelar la verdad sobre su caída?

En medio del difícil momento, Mencho se sinceró y explicó lo complicado que fue para ella tener que enfrentarse a la situación, pues aunque logró un cometido personal al sumar dinero para su billetera, le dolió tener que haber engañado a sus amigos y compañeros.

“Triste, la verdad. Soy un soldado del deporte y hoy el destino me jugó una mala pasada. Estoy con muchos sentimientos encontrados, pero a pesar de esto, creo que le demostré al equipo que una lesión no me va a hacer desfallecer.Lo di todo y tengo un lema: ‘A mí me ganan con los zapatos puestos’. Estos días estaba superfeliz, no me cambiaba por nadie, pero hoy estoy triste. Si sigo acá, van a contar conmigo con todos mis músculos y fuerza”, manifestó.

Las reacciones de los Gamma no se hicieron esperar y en medio del enojo mostraron la rabia que les trajo el comportamiento de su compañera. Esto fue comentado a través de las redes sociales, en donde los seguidores del reality deportivo del Canal Caracol opinaron del caso en específico.

“Mencho podía fingir la lesión en una prueba anterior pero porque esperar hasta la última? Yo también estaría enojado y no le volvería a dirigir la palabra jamás. Y lo peor es que no reconoce que sí mintió y que lo hizo a propósito“, dijo uno de los seguidores.

¿Cuánto dinero ganó Mencho por mentirle a su equipo?