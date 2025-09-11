Reacción de participante del ‘Desafío Siglo XXI’ luego de que compañero le robara un beso: “¿Quién le dio permiso?"

El reality Desafío Siglo XXI sigue dando de qué hablar en redes sociales, donde cada capítulo de la temporada actual logra mantener en vilo a la audiencia. Los fanáticos no tardan en compartir opiniones y elegir a sus participantes favoritos, lo que ha generado debates y reacciones constantes en las plataformas digitales.

Si bien este concurso siempre ha sido reconocido por la dureza de sus pruebas y el alto nivel de resistencia que exige, buena parte del atractivo se concentra en las estrategias de los equipos, especialmente cuando entran en juego los chalecos de sentencia o se imponen castigos capaces de cambiar el destino de la competencia.

Sin embargo, recientemente, las miradas se posaron sobre dos participantes que avanzaron a la siguiente etapa, quienes fueron a la Suite Ditu y lograron sostener una conversación crucial sobre lo que había en el juego.

Rata, de Omega, disfrutó de los privilegios de este premio, convirtiéndose en el protagonista de una ola de beneficios dentro de la competencia. Como movimiento inesperado, invitó a Deisy a este espacio, desatando opiniones contrarias en los seguidores del programa.

Aunque ya habían compartido en otros instantes, lo curioso quedó en una situación que protagonizaron en la suite, pues el competidor le robó un beso a su compañera, sin siquiera pedirle permiso.

Ambos estaban hablando de la competencia, cuando esta acción dejó sin palabras a los televidentes, quienes no se imaginaban el impulso del hombre. Para todos quedó claro que Leo había expresado un interés por ella.

“Pero yo no te veo como una competencia”, dijo Rata.

“¿Quién le dio permiso?”, preguntó Deisy, bastante desconcertada con lo que había ocurrido.

El participante no se quedó callado y reafirmó que era una muestra de que no la tenía en la mira como competencia, pues era distinto el trato que tenían ambos.

“No, ratificando lo del tema, para que veas que no eres una competencia”, afirmó.

Este gesto no pasó desapercibido para muchas personas, quienes no imaginaron que el beso surgiera en este escenario. Las críticas no faltaron, llevando a que más de uno lo considerara apresurado o atrevido.

Pese a que se desconoce qué sucederá entre los desafiantes, hay incertidumbre acerca de lo que seguirá ocurriendo a lo largo del reality, el cual sigue dándole adiós a fichas fuertes que han fallado en los retos y quedan por fuera.