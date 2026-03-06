Exparticipante del ‘Desafío’ fue víctima de robo en Bogotá; le quitaron premio del reality y lo extorsionaron

El Desafío se convirtió en uno de los formatos de la televisión colombiana más famosos, debido a la extensa trayectoria que ha construido con el paso del tiempo. Varias temporadas han marcado huella en los espectadores, quienes no dudan en recordar a sus participantes favoritos.

Sin embargo, recientemente, uno de los concursantes del proyecto fue quien se robó las miradas de miles de curiosos, a raíz de una lamentable situación que vivió en Bogotá. El hombre utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido, exponiendo, una vez más, la inseguridad que hay en la capital.

De acuerdo con lo que se conoció, se trató de Mateus, exparticipante del Desafío 2023, quien preocupó a sus seguidores con unas historias de Instagram en las que denunció que fue víctima de hurto en el barrio 20 de Julio de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. El creador de contenido afirmó que perdió la moto Bajaj Dominar 400, que se ganó en el reality.

El exdesafiante dijo que había dejado el auto en un parqueadero, pero cuando salió ya no estaba y no sabía qué hacer. En sus declaraciones, dijo que pensaba que estaba en el barrio porque no había pasado mucho tiempo.

En su búsqueda, el hombre ofreció 500.000 pesos a quien le diera información y le ayudara a encontrarla, ya que era muy importante para él.

“Gente, me acaba de pasar algo re malo, me acaban de robar la moto. La dejé un momentico acá en el parqueadero, me la acaban de quitar, no sé qué hacer, muchachos, estoy reperdido. Sigue en el barrio; estoy seguro de que sigue en el barrio. Necesito que me la ayuden a buscar, el que la encuentre. O sea, si la ven ya, si me ayudan a recuperarla, le doy 500.000 pesos al que sea”, dijo en el contenido.

También se supo que había fotos de uno de los sospechosos, quien, junto a otra persona, usó un destornillador para robarse la motocicleta. El deportista ya presentó la denuncia a las autoridades y se espera una respuesta rápida.

Es importante mencionar que Mateus volvió a aparecer en redes sociales y dijo que lo habían contactado para extorsionarlo, pedirle dinero y devolverle la moto. Hasta ahora, no se saben los detalles de lo que ocurrió después.