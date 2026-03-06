Gente

Exparticipante del ‘Desafío’ fue víctima de robo en Bogotá; le quitaron premio del reality y lo extorsionaron

Mateus preocupó a sus seguidores al denunciar que fue víctima de hurto en el barrio 20 de Julio.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

6 de marzo de 2026, 2:30 p. m.
Mateus, exparticipante del 'Desafío'.
Mateus, exparticipante del 'Desafío'. Foto: Instagram @the_david_mateus

El Desafío se convirtió en uno de los formatos de la televisión colombiana más famosos, debido a la extensa trayectoria que ha construido con el paso del tiempo. Varias temporadas han marcado huella en los espectadores, quienes no dudan en recordar a sus participantes favoritos.

Sin embargo, recientemente, uno de los concursantes del proyecto fue quien se robó las miradas de miles de curiosos, a raíz de una lamentable situación que vivió en Bogotá. El hombre utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido, exponiendo, una vez más, la inseguridad que hay en la capital.

De acuerdo con lo que se conoció, se trató de Mateus, exparticipante del Desafío 2023, quien preocupó a sus seguidores con unas historias de Instagram en las que denunció que fue víctima de hurto en el barrio 20 de Julio de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. El creador de contenido afirmó que perdió la moto Bajaj Dominar 400, que se ganó en el reality.

El exdesafiante dijo que había dejado el auto en un parqueadero, pero cuando salió ya no estaba y no sabía qué hacer. En sus declaraciones, dijo que pensaba que estaba en el barrio porque no había pasado mucho tiempo.

