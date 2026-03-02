BOGOTÁ

Ladrones en Bogotá tienen azotadas las casas de esta localidad: capturaron a presuntos delincuentes violentando puertas

El aviso de la comunidad fue clave para capturar a tres presuntos delincuentes.

Redacción Nación
2 de marzo de 2026, 9:35 a. m.
Captura de dos de los presuntos ladrones en Suba.
Captura de dos de los presuntos ladrones en Suba. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Los ladrones tienen azotadas las viviendas de la localidad de Suba, en Bogotá. El pasado mes de febrero, a través de redes sociales, fue difundida información que daba cuenta de una nueva modalidad de robo a casas de ese sector de la capital del país.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, los presuntos delincuentes se desplazaban en bicicleta y empleaban una tarjeta plástica para forzar el acceso a las viviendas y robar todo lo que hay en su interior.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales el pasado 13 de febrero se observa a dos sujetos intentando forzar las cerraduras de una casa, utilizando una tarjeta plástica. Al parecer, todo ocurrió en el barrio Cantalejo.

Ahora, cuando han pasado pocos días de lo anterior, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura en flagrancia de tres hombres que habrían ingresado a una vivienda en Suba, después de violentar su cerradura con el fin de hurtar los objetos de valor.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, los tres sujetos fueron capturados en el barrio Prado Veraniego, gracias al oportuno aviso de la comunidad.

“Estos hechos se presentaron cuando, utilizando diferentes herramientas, uno de los hombres forzó la cerradura de una vivienda para después ingresar de manera sigilosa junto a su cómplice y tratar de hurtar en alguno de los apartamentos interiores. No contaban con que los residentes darían aviso a las zonas de atención, quienes rápidamente llegaron al lugar logrando detener a estos sujetos”, indicaron desde la Metropolitana de Bogotá.

El oficial también indicó que, en medio del operativo de captura de los tres sujetos, les fue inmovilizado un carro tipo taxi, el cual iba ser utilizado para huir.

Además, a los presuntos ladrones les hallaron diferentes clases de herramientas, celulares y munición.

Delincuentes que le iban a robar 30 millones de pesos a un adulto mayor en Bogotá se llevaron una sorpresa

En medio del procedimiento de identificación de los tres capturados, los policías establecieron que estos sujetos, entre los 28 y 34 años, presentan anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y agravado.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En la localidad de Suba llevamos hasta el momento en lo corrido del año, 319 capturas por el delito de hurto. Invitamos a la comunidad a continuar informando ese tipo de situaciones, con el fin de nosotros poder llegar y generar las capturas correspondientes y poner a buen recaudo a estas personas”, concluyó el teniente coronel Botero.

