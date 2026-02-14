Nación

Alertan nueva modalidad de hurto a viviendas que afecta a habitantes de Suba: video muestra cómo los ladrones hacen de las suyas

Residentes de la localidad alertaron sobre una modalidad de hurto domiciliario, difundida a través de redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
14 de febrero de 2026, 3:39 p. m.
Un residente del sector logró frustrar el hurto a una vivienda.
Un residente del sector logró frustrar el hurto a una vivienda. Foto: X: @PasaenBogota

Uno de los fenómenos que más afecta a los ciudadanos de Bogotá es la delincuencia. No es un secreto que la sensación de inseguridad sigue siendo alta y que, según algunos informes, se han presentado incrementos en delitos graves como el homicidio, la violencia intrafamiliar y la extorsión.

Así se blindará el país de cara a las elecciones 2026: más de 120.000 efectivos en todo el territorio

De hecho, la ciudad concentra una parte importante de los hurtos del país, y ciertos sectores continúan generando preocupación entre habitantes y autoridades. Esto demuestra que, pese a avances en los indicadores, la delincuencia sigue representando un reto significativo.

Registros de cámaras de seguridad en el barrio Cantalejo muestran el modo de operación empleado.
Registros de cámaras de seguridad en el barrio Cantalejo muestran el modo de operación empleado. Foto: X: @PasaenBogota

Ante esto, residentes de la localidad de Suba alertaron sobre una modalidad de hurto domiciliario, difundida a través de redes sociales. Según las denuncias ciudadanas, los presuntos delincuentes se desplazan en bicicleta y emplean una tarjeta plástica para forzar el acceso a las viviendas, generando preocupación entre los habitantes del sector.

Registros de cámaras de seguridad en el barrio Cantalejo muestran el modo de operación empleado. En las imágenes se observa a dos individuos que, aún sobre sus bicicletas, se acercan a entradas distintas de dos viviendas e intentan forzar las cerraduras utilizando una tarjeta plástica.

Nación

Ejército propinó golpes a fuerzas criminales por más de 7,4 millones de dólares y destruyó 210 laboratorios

Bogotá

Bogotá implementa estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio

Bogotá

Escándalo: el 59 por ciento de los capturados por homicidio en Bogotá quedan en libertad. Urge una reforma a la ley

Bogotá

Estos son los cinco barrios residenciales más apetecidos por los bogotanos para vivir en pareja

Bogotá

Video | Camión se volcó y cayó sobre una camioneta en la avenida Circunvalar subiendo a Monserrate, en Bogotá

Bogotá

Esposa de Gustavo Aponte habla del crimen del empresario en el norte de Bogotá: “No puede seguir ocurriendo”

Bogotá

Los mejores barrios para vivir en Bogotá por zonas: revise si el suyo está en la lista

Tecnología

El peligroso descuido en cajeros automáticos que podría permitir a los delincuentes vaciar sus cuentas bancarias

Tecnología

Si en su celular aparece el ícono de un ojo, podría ser una señal de que está siendo vigilado sin darse cuenta

Tecnología

Si recibe este tipo de correo electrónico, bórrelo de inmediato: podría ser una estafa peligrosa

Sin embargo, los presuntos delincuentes no contaban con ser sorprendidos por un residente que salía de su vivienda en el barrio segundos después. Al notar lo ocurrido, el joven confrontó a los sospechosos, quienes optaron por huir rápidamente en sus bicicletas. Gracias a su reacción, no lograron ingresar a ningún inmueble.

Estos son los cinco barrios residenciales más apetecidos por los bogotanos para vivir en pareja

La circulación del material en redes sociales generó alerta entre los habitantes de Suba y motivó múltiples reacciones de ciudadanos preocupados por la inseguridad en distintos sectores de la zona. La situación reforzó el llamado comunitario a extremar medidas de prevención y vigilancia.

Además, varios usuarios señalaron que este método no sería aislado. Según testimonios compartidos, hechos similares habrían sido observados en Gilmar, Portales del Norte, Villa Delia y San Cipriano, lo que incrementa la preocupación ciudadana frente a esta modalidad delictiva.

Más de Bogotá

Un residente del sector logró frustrar el hurto a una vivienda.

Alertan nueva modalidad de hurto a viviendas que afecta a habitantes de Suba: video muestra cómo los ladrones hacen de las suyas

Ejército reporta fuerte golpe a las finanzas de los narcos.

Ejército propinó golpes a fuerzas criminales por más de 7,4 millones de dólares y destruyó 210 laboratorios

Vacunación en Bogotá

Bogotá implementa estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio

Seguridad con poca justicia

Escándalo: el 59 por ciento de los capturados por homicidio en Bogotá quedan en libertad. Urge una reforma a la ley

Las universidades públicas y privadas de Bogotá han sido blanco del ELN. Las autoridades están en máxima alerta por su influencia ideológica y reclutamiento de jóvenes.

Estos son los cinco barrios residenciales más apetecidos por los bogotanos para vivir en pareja

El siniestro ocurrió en la localidad de Santa Fe

Video | Camión se volcó y cayó sobre una camioneta en la avenida Circunvalar subiendo a Monserrate, en Bogotá

María Alexandra García, esposa del empresario Gustavo Aponte

Esposa de Gustavo Aponte habla del crimen del empresario en el norte de Bogotá: “No puede seguir ocurriendo”

Bogota, Colombia

Los mejores barrios para vivir en Bogotá por zonas: revise si el suyo está en la lista

x

Obras en la Calle 80 reportan importante avance: ¿Cuándo termina la intervención que conecta a Engativá con Suba?

Emma Rozo pareja escolta Gustavo Aponte

Esposa del escolta de Gustavo Aponte, asesinado en el norte de Bogotá, reveló cuál fue su última conversación con él

Noticias Destacadas