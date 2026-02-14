Alertan nueva modalidad de hurto a viviendas que afecta a habitantes de Suba: video muestra cómo los ladrones hacen de las suyas

Uno de los fenómenos que más afecta a los ciudadanos de Bogotá es la delincuencia. No es un secreto que la sensación de inseguridad sigue siendo alta y que, según algunos informes, se han presentado incrementos en delitos graves como el homicidio, la violencia intrafamiliar y la extorsión.

De hecho, la ciudad concentra una parte importante de los hurtos del país, y ciertos sectores continúan generando preocupación entre habitantes y autoridades. Esto demuestra que, pese a avances en los indicadores, la delincuencia sigue representando un reto significativo.

Ante esto, residentes de la localidad de Suba alertaron sobre una modalidad de hurto domiciliario, difundida a través de redes sociales. Según las denuncias ciudadanas, los presuntos delincuentes se desplazan en bicicleta y emplean una tarjeta plástica para forzar el acceso a las viviendas, generando preocupación entre los habitantes del sector.

Registros de cámaras de seguridad en el barrio Cantalejo muestran el modo de operación empleado. En las imágenes se observa a dos individuos que, aún sobre sus bicicletas, se acercan a entradas distintas de dos viviendas e intentan forzar las cerraduras utilizando una tarjeta plástica.

#BOGOTÁ. Denuncia Ciudadana. Atentos con estos individuos que se movilizan en bicicleta, la pasan abriendo las puertas con tarjeta en viviendas del b/Cantalejo, loc/Suba. Por fortuna en esta oportunidad un vecino se percata de la situación y los ahuyenta. Así quedó registrado en… pic.twitter.com/a1OdPD2RrS — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 13, 2026

Sin embargo, los presuntos delincuentes no contaban con ser sorprendidos por un residente que salía de su vivienda en el barrio segundos después. Al notar lo ocurrido, el joven confrontó a los sospechosos, quienes optaron por huir rápidamente en sus bicicletas. Gracias a su reacción, no lograron ingresar a ningún inmueble.

La circulación del material en redes sociales generó alerta entre los habitantes de Suba y motivó múltiples reacciones de ciudadanos preocupados por la inseguridad en distintos sectores de la zona. La situación reforzó el llamado comunitario a extremar medidas de prevención y vigilancia.

Además, varios usuarios señalaron que este método no sería aislado. Según testimonios compartidos, hechos similares habrían sido observados en Gilmar, Portales del Norte, Villa Delia y San Cipriano, lo que incrementa la preocupación ciudadana frente a esta modalidad delictiva.