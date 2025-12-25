Gente

Flavia Dos Santos explota en vivo al recordar que le desocuparon su apartamento en Bogotá

En una de las emisiones de la última temporada de Mujeres sin filtro, la psicóloga y presentadora brasileña relató con indignación el robo que sufrió en su apartamento en Bogotá, expresando su enojo de manera directa y sin filtros.

Redacción Gente
26 de diciembre de 2025, 2:09 a. m.
Flavia Dos Santos se mostró indignada durante la emisión en vivo de “Mujeres sin filtro” al recordar el robo de su apartamento en Bogotá.
Flavia Dos Santos se mostró indignada durante la emisión en vivo de “Mujeres sin filtro” al recordar el robo de su apartamento en Bogotá. Foto: Captura de pantalla Instagram @mujeressinfiltrorcn

Sus declaraciones en vivo generaron un intenso debate sobre seguridad ciudadana, justicia y el impacto emocional que los delitos a domicilio pueden causar en las víctimas.

Declaración en vivo que conmocionó a la audiencia

Durante la transmisión del programa, Flavia Dos Santos no ocultó su frustración y expresó con vehemencia su deseo de muerte hacia los delincuentes que en enero de 2025 desocuparon su apartamento, mientras ella se encontraba en Brasil.

La presentadora describió cómo al regresar a Bogotá encontró su residencia violada y varios objetos sustraídos, incluyendo joyas y recuerdos sentimentales, como los dientes de leche de sus hijos, hechos que intensificaron su indignación, según se registra en Publimetro.

El robo fue planificado con cuidado y los delincuentes lograron desactivar las cámaras de seguridad del apartamento, un detalle que, según Dos Santos, agravó la sensación de vulnerabilidad y desprotección.

Durante su intervención en vivo, afirmó que no puede perdonar a los responsables y que su reacción visceral es comprensible frente a una violación tan directa de su espacio personal.

Impacto mediático y social de sus declaraciones

El episodio generó un fuerte impacto en la audiencia, no solo por la crudeza de sus palabras, sino porque visibiliza un fenómeno que afecta a muchas figuras públicas y ciudadanos en Colombia: robos a residencias y sensación de inseguridad.

Los comentarios de Dos Santos han abierto un debate sobre cómo la exposición mediática puede amplificar las consecuencias psicológicas de los delitos, así como la percepción de impunidad en casos de hurto domiciliario,

Además, su testimonio en vivo destaca cómo los delitos afectan la confianza y el bienestar emocional de las víctimas.

Expertos en trauma señalan que, aunque el rencor y la indignación son reacciones normales frente a la injusticia, es fundamental que las personas encuentren vías constructivas para procesar la experiencia y avanzar en su recuperación.

Casos como el de Flavia Dos Santos evidencian la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y privada en el país.

La presentadora subraya que, más allá de lo material, el robo dejó una marca emocional que muchos ciudadanos sienten cuando se ven expuestos a delitos similares.

Su declaración también plantea preguntas sobre la responsabilidad de las autoridades y la efectividad de las medidas preventivas frente a la delincuencia organizada.

Las palabras de Dos Santos en vivo permiten reflexionar sobre la combinación de exposición mediática, vulnerabilidad personal y resiliencia emocional.

