“Él tuvo cáncer, yo tuve cáncer”: Flavia Dos Santos y su relato de cómo ella y su esposo sobrevivieron a la enfermedad

La reconocida sexóloga Flavia Dos Santos compartió recientemente, en el podcast Menopáusicas, dirigido por Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, su experiencia personal tras ser diagnosticada con cáncer de mama en 2014. La figura pública detalló el impacto emocional y físico que representó su tratamiento, subrayando el valor de la prevención.

Un diagnóstico que cambió su perspectiva

Según los testimonios compartidos por la conferencista y psicóloga, el diagnóstico llegó tras una serie de exámenes rutinarios, mamografía y ecografía, solicitados por su ginecóloga al detectar una masa inusual.

Dos Santos admite que, en un principio, el impacto fue profundo. “Somos muy prepotentes contra el cuerpo”, confesó en la entrevista, explicando cómo su formación profesional como psicóloga le hizo creer inicialmente que tenía un control total sobre su salud a través de la mente.

El proceso, que ella describe como un momento de “castración” de su propia percepción de invulnerabilidad, la obligó a transitar por etapas de negación, rabia y, finalmente, aceptación. Su trayectoria es un caso documentado de detección temprana; gracias a ello, logró evitar la quimioterapia, aunque debió someterse a dos cirugías y 30 sesiones de radioterapia.

Un proceso compartido: “Él tuvo cáncer, yo tuve cáncer”

La lucha contra la enfermedad no fue una experiencia solitaria para la sexóloga. En la entrevista, Dos Santos destacó el papel fundamental que ha tenido su esposo, 30 años mayor que ella, y dijo que el proceso de enfrentar el diagnóstico fue una vivencia que debió sortear junto a su pareja, quien también padeció la enfermedad.

“La intimidad es poder desplomarse delante de una persona que no se desplome contigo y pueda sostenerte. Entonces, él tuvo cáncer, yo tuve cáncer, tenemos dos hijos que ya pasaron de la adolescencia, que ya salieron de la casa, ya hemos pasado cada uno por nuestras pérdidas”, afirmó Dos Santos.

Los desafíos del tratamiento hormonal

Uno de los puntos más relevantes de su relato se centra en el tratamiento hormonal posterior a la intervención quirúrgica. Dos Santos describe los años siguientes al tratamiento inicial como una etapa de alta complejidad, marcada por cambios físicos y anímicos que la llevaron a cuestionar su propia identidad.

“Yo no me reconozco más”, relató sobre su experiencia durante el primer año de medicación, llegando incluso a expresar a sus médicos la dificultad de sobrellevar los efectos secundarios. Bajo la guía de su oncólogo, y apoyada en terapias complementarias, logró mantener el tratamiento durante el periodo de cinco años estipulado por los protocolos médicos. Este relato visibiliza una realidad común para muchas pacientes oncológicas, quienes enfrentan retos significativos en la etapa de posoperatorio y terapia de mantenimiento.

La importancia de la detección temprana

Más allá de su experiencia personal, el caso de la sexóloga resalta una recomendación médica fundamental: la importancia de los chequeos periódicos. De acuerdo con lo expuesto por Dos Santos, haber postergado el diagnóstico apenas seis meses habría cambiado drásticamente el pronóstico de su enfermedad.

Hoy, la reconocida conductora de programa ’Mujeres sin filtro’ utiliza su plataforma no solo para abordar temas de sexualidad y salud reproductiva, sino para promover la conciencia sobre la salud preventiva. Su proceso, aunque marcado por la vulnerabilidad, subraya que la ciencia médica, acompañada de una red de apoyo familiar y profesional, es el pilar fundamental para enfrentar diagnósticos de alto impacto.