Flavia Dos Santos reveló la clave para mantener su matrimonio con un hombre de 83 años: “No somos seres faltantes”

La sexóloga Flavia Dos Santos comparte en el podcast de Yolanda Ruiz y María Elvira Samper los pilares de su relación con un hombre 32 años mayor que ella.

Valentina Rueda Rodríguez

5 de marzo de 2026, 5:35 p. m.
El éxito de la relación entre Flavia Dos Santos y Julio Gomes
El éxito de la relación entre Flavia Dos Santos y Julio Gomes Foto: x

La reconocida sexóloga y terapeuta brasileña, Flavia Dos Santos, compartió detalles inéditos sobre su vida conyugal durante su participación en el podcast ‘Menopáusica ¡y qué!’, conducido por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper.

En un espacio dedicado a desmitificar las etapas de la madurez femenina, Dos Santos profundizó en la dinámica que mantiene con su esposo, el diplomático retirado Julio Gomes dos Santos, con quien comparte una diferencia de edad de 32 años.

Un encuentro entre la diplomacia y la psicología

La historia de la pareja se remonta a más de dos décadas atrás. Según los relatos compartidos por la conferencista, el primer contacto ocurrió en un evento en la embajada de Brasil en Londres, mientras ella cursaba sus estudios de psicología. No obstante, el vínculo se consolidó tiempo después tras un reencuentro fortuito en una cena familiar en territorio brasileño.

Julio Gomes dos Santos, quien hoy cuenta con 83 años, posee una destacada trayectoria diplomática. Su relación con Colombia se estrechó en noviembre de 2005, cuando asumió el cargo de embajador de Brasil en Bogotá. Al finalizar su misión en 2008, Gomes optó por el retiro para establecerse definitivamente en el país junto a Flavia y sus dos hijos, Guillermo y Leticia, consolidando a Colombia como su hogar permanente.

La clave de la “no falta”: autonomía y espacios propios

Durante la entrevista en el podcast, Dos Santos habló sobre su fórmula para mantener la estabilidad emocional en un matrimonio de larga duración y con una brecha generacional significativa. La experta subrayó que, tras años de análisis personal y profesional, ha identificado que el éxito radica en que ninguno de los dos se percibe como un “ser faltante”.

“Funciona que ninguno de los dos somos seres faltantes”, expresó Dos Santos, haciendo referencia a que la plenitud individual es el requisito previo para una convivencia sana.

Para la sexóloga, la independencia es el pilar fundamental. En sus declaraciones, destacó que ambos mantienen agendas laborales intensas y vidas intelectuales activas, lo que evita la dependencia emocional o los conflictos derivados de la falta de tiempo compartido. Al contrario, este distanciamiento productivo hace que sus encuentros sean, en sus palabras, “muy interesantes”.

Rompiendo tabúes: camas separadas y “ceguera selectiva”

Uno de los puntos que más interés generó en la audiencia fue la revelación de una práctica que, aunque común en otros contextos, sigue siendo tabú para muchos: dormir en camas separadas. Esta elección, lejos de ser un signo de distanciamiento afectivo, es presentada por Dos Santos como una herramienta para preservar el descanso individual y la autonomía dentro del espacio compartido.

La brasileña enumeró otros factores que contribuyen a la armonía diaria: “La admiración es clave; ser un poco sordo, un poco loco y un poco ciego ayuda a mantener el matrimonio”. Con esta metáfora, la terapeuta sugiere la importancia de elegir las batallas dentro de la convivencia y no sobredimensionar las fricciones naturales de la vida en pareja.

Flavia Dos Santos se ha consolidado como una de las voces más respetadas en la educación sexual en Latinoamérica. Su estilo directo y riguroso le ha permitido transitar con éxito por medios de comunicación de alto perfil, siendo actualmente parte del programa “Mujeres sin filtro” en el Canal RCN.

Su participación en espacios como el de Ruiz y Samper refuerza su compromiso con la divulgación de temas de bienestar emocional y salud mental en etapas críticas como la menopausia, promoviendo una visión de esta fase no como un final, sino como un “renacer” personal.

