“Juntas saldremos de esta”: el mensaje de Ana Karina Soto por delicado estado de salud de su hermana

La reconocida presentadora del Canal RCN, Ana Karina Soto, atraviesa un momento familiar difícil tras confirmar que su hermana, Claudia Soto, enfrenta complicaciones de salud. A través de sus redes sociales, la comunicadora santandereana compartió imágenes desde un centro asistencial, reafirmando la unidad inquebrantable que tiene con su hermana en momentos tan complicados.

Flavia Dos Santos reveló la clave para mantener su matrimonio con un hombre de 83 años: “No somos seres faltantes”

Un vínculo fortalecido por la adversidad

Para los seguidores de la presentadora Ana Karina Soto, no es un secreto que su familia es un pilar fundamental en su vida. Tras consolidarse en la televisión colombiana desde su participación en Protagonistas de novela y su actual rol en los programas Buen día Colombia y Mañana Express, la presentadora ha mantenido una comunicación abierta sobre sus vivencias personales.

Claudia Soto, aunque ha optado por una vida alejada de los focos mediáticos y la exposición pública, es descrita por Ana Karina como su “mejor amiga y confidente”. Este vínculo se estrechó significativamente tras el fallecimiento de su madre, la señora Juana de Dios Arévalo de Soto, en mayo de 2022. Desde entonces, las hermanas han asumido juntas el cuidado de su padre, don Gustavo Soto, y el mantenimiento del legado familiar.

El reporte de la situación actual

En las últimas horas, la preocupación entre los seguidores de la presentadora aumentó debido a una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes, se observa a Ana Karina acompañando a Claudia en lo que parece ser una habitación hospitalaria.

“Hermanita de mi alma, siempre agarradas de la mano y juntas saldremos de esta. Te amo. Una batalla más, aquí vamos, hermanita, con la ayuda de Dios y de la Virgen de Torcoroma”, expresó la presentadora en sus historias de la red social.

Ana Karina Soto pide oraciones por la salud de su hermana, Claudia Soto Foto: x

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial ni la familia ha detallado el motivo específico que aqueja a Claudia. Sin embargo, el tono de los mensajes sugiere un proceso de cuidado constante y una fe profunda en la recuperación.

Este nuevo episodio de salud se suma a una racha de eventos complejos que ha enfrentado el círculo íntimo de la presentadora. Recientemente, se reportó un incidente en la vivienda de su padre, Gustavo Soto, en la ciudad de Cúcuta. Un cortocircuito provocó un incendio que, si bien fue controlado gracias a la intervención oportuna de los vecinos, afectó la tranquilidad de la familia.

Posterior a dicho evento, el señor Soto presentó afecciones en los pulmones y una infección urinaria que requirieron hospitalización. En aquel entonces, Ana Karina mantuvo informada a su audiencia sobre la evolución de su padre, quien finalmente logró estabilizarse. Ahora, la atención de la familia se vuelca hacia Claudia, quien cuenta con el soporte incondicional de la presentadora y de su esposo, el actor Alejandro Aguilar.

El apoyo de sus seguidores

¿Problemas con la producción? El fuerte motivo por el que Lina Tejeiro estaría en la cuerda floja en ‘MasterChef Celebrity’

La noticia ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde colegas del medio y seguidores han enviado mensajes de fortaleza. Ana Karina Soto ha agradecido las manifestaciones de cariño, enfatizando que la unión familiar y la fe son sus principales herramientas para superar este nuevo obstáculo. Se espera que, en los próximos días, la presentadora brinde más detalles sobre la evolución de la salud de su hermana y, posteriormente, una pronta recuperación.