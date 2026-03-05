Gente

Luto en la televisión: fallece reconocida actriz de la telenovela ‘Marimar’

La actriz mexicana Ana Luisa Peluffo falleció a los 96 años en Jalisco. Conozca su legado en el cine de oro y su paso por exitosas telenovelas como ‘Marimar’.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

5 de marzo de 2026, 8:23 p. m.
Confirman la muerte de querida integrante del elenco de 'Marimar'.
Confirman la muerte de querida integrante del elenco de ‘Marimar’. Foto: x

El mundo del entretenimiento en México y América Latina despide a una de sus figuras más emblemáticas. Ana Luisa de Jesús Quintana Paz, conocida artísticamente como Ana Luisa Peluffo, falleció el miércoles 4 de marzo de 2026 a la edad de 96 años. La noticia fue confirmada por su círculo cercano, marcando el fin de una era para la cinematografía y la televisión latinas.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por sus familiares, la actriz falleció por causas naturales en su residencia ubicada en el estado de Jalisco. El informe detalla que Peluffo partió “en paz, en su rancho, acompañada por sus seres queridos” y destacaron que sus últimos años transcurrieron con serenidad, bajo el cuidado constante de su hijo.

Un legado que rompió esquemas en el cine

Nacida en 1929, Ana Luisa Peluffo debutó en la pantalla grande en 1948. Sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia cultural de México por su valentía artística. Fue la primera actriz de la industria nacional en protagonizar un desnudo cinematográfico en la película La fuerza del deseo (1954), un hecho que, aunque generó controversia en la época, le otorgó un estatus de pionera y símbolo de modernidad en una sociedad profundamente conservadora.

Su carrera abarca más de 200 producciones cinematográficas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran títulos como La venenosa, Sed de amor y La casta divina. Además, tuvo la oportunidad de compartir créditos con leyendas de la comedia y la actuación como Germán Valdés ‘Tin Tan’ y Manuel ‘el Loco’ Valdés en la cinta Dos fantasmas y una muchacha.

Gente

De ‘Marimar’ a ‘Mujeres asesinas’

Si bien el cine fue su plataforma de lanzamiento, la televisión le permitió mantenerse vigente ante las nuevas generaciones. Peluffo fue un rostro recurrente en las producciones de Televisa que alcanzaron éxito internacional, incluyendo a Colombia y el resto del continente.

Murió Ana Luisa Peluffo, icono de la Época de Oro y referente de la televisión mexicana
Murió Ana Luisa Peluffo, icono de la Época de Oro y referente de la televisión mexicana Foto: x

Su participación en Marimar (1994), junto a Thalía, es uno de sus roles más recordados por la audiencia contemporánea. Asimismo, formó parte del elenco de otras historias de gran impacto como:

  • Lazos de amor.
  • El pecado de Oyuki.
  • Carita de ángel.
  • Contra viento y marea.
  • Mujeres Asesinas 3.

Su versatilidad le permitió transicionar de los papeles de femme fatale en su juventud a interpretaciones de gran peso dramático y matices maternales en su madurez, consolidándose como una actriz de carácter respetada por sus colegas y directores.

Despedida en la intimidad

Fiel a la discreción que mantuvo en sus años de retiro, la familia informó que los servicios funerarios se llevaron a cabo de manera privada. “Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria. Solicitamos respeto y comprensión en este momento”, concluyó el comunicado familiar.

