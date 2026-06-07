Aída Quilcué reaccionó y envió mensaje a WestCol luego de confesar que no hizo el stream por miedo: “Nuestra palabra es sagrada”

WestCol se ubicó en el centro de miles de reacciones luego de que informara en plataformas digitales que no realizaría el stream con Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. El paisa agradeció la invitación, pero se negó ante el panorama y entregó algunas razones de fondo.

WestCol se destapó y confesó por qué no aceptó invitación de Aída Quilcué para hacer stream de cara a segunda vuelta: “Me dio miedo”

Sin embargo, lo curioso fue que, en medio de un en vivo, el creador de contenido se sinceró acerca de la principal base que tuvo para no hacer la transmisión, señalando temas de seguridad. El joven fue claro en que se preocupaba por esto, por lo que prefería manejar la idea de otra forma.

En sus declaraciones, el paisa dijo: “Me cagué, me dio miedo, por más que me dieron seguridad, por más que me trataron superbien, por más que me abrieron las puertas, eso es un territorio donde obviamente yo no tengo control“, aseguró.

“Yo no dejo la puerta cerrada para hacer este stream, porque yo siento que este stream es algo superinteresante, pero creo que no es el momento. Es lo que yo creo, que no es el momento, huevón, simplemente por mi seguridad y ya está”, aseveró.

Estas palabras no demoraron en llegar a Aída Quilcué, quien no dudó en reaccionar y enviar un mensaje al streamer, enfocándose en los argumentos que le dio a los usuarios en redes sociales.

“Querido Westcol: nuestra palabra es sagrada y, por lo tanto, siempre tendrás las puertas abiertas de nuestro territorio”, escribió al inicio de la publicación.

“Lamento profundamente las amenazas que has manifestado haber recibido a raíz de este stream. Nadie en Colombia debería ser intimidado por querer conocer, dialogar o acercarse a las distintas realidades de nuestro país”, agregó, reafirmando la intención de abrirle las puertas a su cultura y raíces.

“La propuesta que hiciste sigue siendo valiosa en cualquier momento. Será una oportunidad para que, especialmente los jóvenes, conozcan esa otra Colombia diversa, hermosa y profunda que muchas veces permanece invisible para quienes nunca han tenido la posibilidad de recorrerla. Nos merecemos un país donde las diferencias puedan convivir con respeto, donde la libertad de expresión sea una garantía y no un motivo de amenaza, y donde el diálogo siempre esté por encima de la violencia”, concluyó.