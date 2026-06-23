WestCol tuvo inesperada reacción luego de que Andrea Valdiri encarara a fanático que la insultó: “No entiendo”

La creadora de contenido Andrea Valdiri se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, luego de enfrentar a un fanático que la atacó por su postura política. Las imágenes de la situación rápidamente se hicieron virales y desataron una ola de reacciones entre los internautas.

Según la barranquillera, todo ocurrió cuando comentó abiertamente que su voto para la jornada electoral del 21 de junio iría a favor del abogado Abelardo De La Espriella. Al poco tiempo de compartir esa posición, según sus declaraciones, un usuario la insultó a ella y a sus hijas a través de las plataformas digitales.

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A raíz de esto, Valdiri decidió ubicar la dirección del seguidor y se dirigió directamente hasta la puerta de su casa, donde lo enfrentó, grabó la conversación y expuso el caso, sin filtros, por medio de su cuenta de Instagram.

Momentos previos al encuentro con el hombre, la creadora de contenido aseguró que su intención era resaltar los límites del debate en redes sociales y la importancia del respeto, manteniendo la calma y tratando de manejar la situación de manera “legal”.

“Yo hago esto como un llamado y lo digo con mucho cariño: a mí a veces me resbala cuando me atacan, pero hay cosas que no puedo tolerar, porque me parece el colmo que se estén metiendo con los hijos de uno, machi”, comentó, dejando claro que lo que más le molestó fue que involucraran a sus hijas.

@andreavaldirisos1 Es impresionante cómo cambia el tono de algunas personas cuando la conversación deja de ser por teclado. No me reten 😉 ♬ sonido original - Andrea Valdiri

Por eso, al verse frente a frente con el usuario, Andrea Valdiri comentó: “Te encontré, Johan. ¿Tienes algo para decirme?”.

Aunque el hombre le ofreció disculpas y aseguró que sus comentarios ofensivos fueron un error en medio del tenso ambiente político que se vive en redes sociales, la barranquillera señaló que tomaría acciones legales en su contra para que aprendiera a respetar a las mujeres y a medir sus palabras en estos espacios digitales.

“Yo a ti te voy a poner una denuncia, necesito que me regales tu cédula, porque yo te la voy a poner mañana, sea como sea. Yo soy de armas tomar; eres un hombre y un adulto. Esta es enseñanza para la vida. Te encontré, te lo dije”, expresó Valdiri.

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Así reaccionó WestCol al enfrentamiento de Andrea Valdiri

En una transmisión en vivo, WestCol reaccionó al enfrentamiento de Andrea Valdiri con el usuario y expresó su respaldo a la decisión de la barranquillera. Además, cuestionó la postura de las mujeres que salieron de la vivienda a defender al sujeto, pese a conocer los mensajes ofensivos que este le había enviado a la creadora de contenido.

“Valdiri le llegó a la casa, así a cualquier seguidor. Yo no entiendo cómo defienden al man (...) no hablan del tipo que es mayor de edad y que buscó el problema”, dijo el streamer, considerado una de las figuras más influyentes y polémicas del mundo digital actualmente.