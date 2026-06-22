El pasado 21 de junio, Colombia conoció el primer resultado de las votaciones en segunda vuelta para la Presidencia de la República, dejando a Abelardo De La Espriella como ganador del preconteo. El abogado sumó el 49.65% de apoyo, demostrando la acogida que tuvo en todo el país.

Abelardo De La Espriella respondió a Diana Ángel tras cuestionamiento y dejó en claro paso que daría: “Los vamos a conquistar”

Sin embargo, esto desencadenó una serie de situaciones en varias zonas del territorio, tal y como fue el caso de Cali, donde hubo vandalismo de parte de algunos opositores de este resultado. Imágenes y reacciones en redes sociales mostraron lo ocurrido, preocupando a millones de personas.

Uno de los que se pronunció al respecto fue WestCol, quien aprovechó una transmisión en vivo en Kick para reprochar estos actos y pedir conciencia en medio del panorama que vivía Colombia.

La situación se tornó incómoda cuando un usuario que lo veía le respondió a sus declaraciones, afirmando que solamente estaba hablando desde el privilegio y olvidaba a otras personas que se podrían ver afectadas por nuevos cambios políticos.

“Usted dice eso desde su perspectiva de rico, mijo”, dijo aquella persona en el espacio digital.

WestCol, que fue foco de miradas por sus intervenciones en temas políticos, reaccionó con seriedad, arremetiendo contra el usuario.

El paisa indicó que no había ningún privilegio, ya que venía de muy abajo y se había ganado cada una de las que poseía en el presente. El streamer fue claro en que nunca dejó de luchar, alcanzando lo que anhelaba.

“Yo vengo de la nada, pa’. Posiblemente, venga de mucho más abajo de lo que usted viene”, dijo al inicio.

“Trabajé en todos los putos gobiernos y he llegado hasta donde estoy sin ninguna ayuda de ningún gobierno. Yo me gané lo mío a pulmón y ningún gobierno me dio nada. Piénselo así usted también para ver si llega a algún lado, socio”, agregó para cerrar este cruce.