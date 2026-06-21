Piter Albeiro no se quedó callado e hizo duro comentario tras la victoria de Abelardo De La Espriella: “Llena de traidores”

Abelardo De La Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia, según los datos arrojados en el preconteo de las elecciones de este 21 de junio de 2026. El candidato logró liderar en la jornada, sumando casi 13 millones de votos.

Diana Ángel habló sobre resultados de elecciones 2026 y envió mensaje tras victoria de Abelardo De La Espriella: “Pase lo que pase”

Millones de personas votaron y mostraron su apoyo a los candidatos a la Presidencia de la República, usando su derecho democrático sin importar las circunstancias.

Después de conocer el resultado, varias figuras públicas decidieron hablar y celebrar este triunfo del representante de la derecha colombiana. Algunos gritaron y compartieron fotos y videos de la celebración, mientras que otros dijeron que era importante esperar los escrutinios.

Piter Albeiro, que siempre ha estado respaldando al ‘Tigre’, fue uno de los que habló al respecto, señalando que estaba alegre por esta noticia. El humorista dejó claro que se sentía bien con esto, pero había algo que no le dejaba celebrar.

Según expresó en su cuenta de X, el famoso, radicado en Estados Unidos, estalló contra algunos habitantes de la región de donde proviene el abogado, reprochando que no hayan apoyado como correspondía en las elecciones.

El empresario dijo que no podía creer que los habitantes de esta zona le hubieran dado la espalda a De La Espriella, ya que votaron más por Iván Cepeda. Allí fue ácido y los llamó “traidores”, afirmando que no se puede cantar victoria aún.

“Perdón mi pesimismo, pero no podemos celebrar nada todavía. La costa está llena de traidores; pudieron tener un presidente costeño y prefieren la guerrilla y los terroristas“, escribió en una de sus publicaciones.

De igual manera, en otro comentario, siguió tirando pullas y comentarios fuertes, asegurando que esta actitud era la que no había permitido llegar a los 15 millones que tanto se anhelaban.

“La costa no merece un presidente como Abelardo traidores”, concluyó.