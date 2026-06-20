Piter Albeiro dejó ver su cercanía con Abelardo De La Espriella y habló de su “ilusión” por Colombia

A solo un día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el humorista Alejandro Leiva, más conocido en el mundo del entretenimiento como Piter Albeiro, volvió a mostrar públicamente su respaldo al candidato Abelardo De La Espriella.

En esta ocasión, el comediante compartió una serie de fotografías junto al aspirante presidencial, una publicación que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales.

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Las imágenes fueron compartidas originalmente desde su cuenta de X, en la mañana de este sábado, 20 de junio, dejando ver la cercanía que mantiene con Abelardo De La Espriella, no solo desde el ámbito personal, sino también con el entorno familiar del candidato.

De hecho, en la publicación realizada por Piter Albeiro se puede ver que algunas de estas fotos corresponden a capturas de pantalla de contenido previamente difundido por el mismo abogado a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Junto a las instantáneas y las capturas de pantalla, el humorista admitió su profunda admiración y cariño por De La Espriella y habló de su “ilusión” por Colombia en medio del contexto electoral que se ha tomado en las últimas semanas las plataformas digitales.

“Me hace mucha ilusión que alguien a quien conozco muy bien, admiro y quiero porque es mi amigo llegue a ser nuestro presidente. Dios quiera y lo logremos”, escribió.

La misión que Piter Albeiro se propuso antes de la segunda vuelta presidencial

Desde el pasado 31 de mayo, tras conocerse los resultados de la primera vuelta electoral, en la que Abelardo De La Espriella logró avanzar como ganador y el candidato Iván Cepeda ocupó el segundo lugar, el humorista Piter Albeiro se trazó una meta clara de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Por medio de sus publicaciones en redes, empezó a buscar que sus seguidores, amigos, allegados y personas cercanas conocieran de cerca las razones por las que considera que De La Espriella es la mejor opción para representar al país y trabajar por su futuro.

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"Vamos por esos 15 millones de votos en el ejercicio electoral. Todo por Colombia, nada sin ella“, anotó el pasado 6 de junio.

Además, aprovechó su pasión mundialista para reiterar su respaldo al abogado con el mensaje: “Hoy comienza el mundial, pero el partido más importante de Colombia se juega el 21 de junio".

De esta manera, el humorista ha mantenido su llamado a sus seguidores, insistiendo en la importancia de participar en las urnas y expresando firmemente su apoyo a Abelardo De La Espriella.