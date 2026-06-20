Hace unos días se hizo viral un video protagonizado por la famosa presentadora Jessica Cediel, quien apareció expresando públicamente su postura política de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

En la grabación, la también actriz se mostró junto al candidato presidencial Abelardo De La Espriella, dejando clara su decisión de respaldarlo en el proceso electoral del próximo 21 de junio.

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La aparición de la presentadora junto al aspirante generó diversas reacciones en las redes sociales; mientras algunos usuarios apoyaron su postura, otros empezaron a cuestionarla con fuertes críticas.

Ante los comentarios negativos, Jessica Cediel decidió responder a sus detractores, especialmente a una usuaria que le hizo un comentario alusivo con un episodio de salud que enfrentó en el pasado debido a los biopolímeros.

En su respuesta, además de compartir la captura del mensaje que recibió por parte de esta persona, la presentadora comentó: “Y para las haters que critican que es que su edad; mami, te quiero ver así a mi edad, tú que tienes veintipico y estás llena de arrugas, tienes el cachete caído, tienes ojeras, tienes la cara así redonda como una luna, porque te he visto, haters”.

Jessica Cediel Foto: Instagram @jessicacedielnet

Con el propósito de defenderse, Cediel señaló que las mujeres que aman, que evitan los conflictos innecesarios y no critican, como ella, “nos mantenemos hermosas, bellas y regias porque nuestro corazón es bonito y eso se irradia en nuestro físico y personalidad”.

Luego de compartir este contundente mensaje, la presentadora invitó a sus críticos a reflexionar y seguir su ejemplo de evitar juzgar a otras personas “solo porque piensan diferente”.

Horas más tarde, Jessica Cediel realizó una nueva publicación en la que se refirió a las reacciones que generó su respuesta frente a sus detractores. Según mencionó, fueron más las mujeres que respaldaron su mensaje, frente a quienes nuevamente aprovecharon para criticarla.

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“Una que otra persona está diciendo que es el colmo, que yo, siendo figura pública, cómo me atrevo a rebajarme y a criticar. ¿Sabes por qué, bebé? Porque antes de ser figura pública soy ser humano", expresó Cediel, dejando claro que, independientemente de su reconocimiento público, también tiene derecho a reaccionar cuando considera que recibe comentarios ofensivos o ataques personales.

Con sus palabras, Cediel dejó claro que no está dispuesta a guardar silencio frente a mensajes que considera irrespetuosos, defendiendo su derecho a expresar lo que siente y recalcando que “un corazón lindo no critica”.