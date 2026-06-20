Video l Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo De La Espriella: “Póngale fe”

Luego de desempolvar en redes sociales una entrevista realizada hace tres años al ahora candidato Abelardo De La Espriella, el reconocido presentador Jorge Barón volvió a captar la atención de sus seguidores con una nueva aparición junto al abogado.

Esta vez, Jorge Barón decidió viajar hasta Barranquilla para reunirse personalmente con el líder del movimiento Defensores de la Patria en sus oficinas y no tardó en compartir su encuentro a través de su cuenta oficial de Instagram.

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Como era de esperarse, su visita al abogado no pasó desapercibida entre los usuarios y rápidamente se sumó a la conversación que ha marcado los días previos a la segunda vuelta presidencial, una contienda que ha mantenido a las plataformas digitales como uno de los principales escenarios de debate.

Durante el encuentro, Barón protagonizó uno de sus gestos más característicos de su carrera en la televisión al darle a De La Espriella su tradicional “patadita de la buena suerte”, una escena que tuvo lugar apenas un día antes de la jornada de votaciones en Colombia y que generó múltiples reacciones en cuestión de segundos.

En el video, el presentador recordó que no es la primera vez que tiene este particular gesto con Abelardo De La Espriella. Según explicó, años atrás ya habían protagonizado una escena similar, aunque en aquella ocasión el motivo era muy distinto, pues el abogado acudió a él para promocionar un álbum musical en el que interpretaba varias canciones.

“Hace algunos años le dimos la ‘patadita de la buena suerte’ al doctor Abelardo De La Espriella, cuando nos mostró un álbum interpretando canciones. Esta vez he venido a sus oficinas, aquí en Barranquilla, a repetir la ‘patadita’, esta vez para que sea presidente de la República”, dijo.

Enseguida, Jorge Barón quiso conocer la opinión del candidato presidencial ante su gesto, por lo que el abogado expresó su agradecimiento y no escatimó en elogios hacia el reconocido presentador, a quien describió como un “referente” y una “gloria nacional”, por la extensa trayectoria que lo ha consolidado como una de las figuras más populares de la televisión colombiana.

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Asimismo, aseguró sentirse honrado por su visita a Barranquilla y señaló que recibir su respaldo en un momento tan importante de su vida personal y política representa para él un motivo de orgullo y satisfacción.

Para finalizar, Jorge Barón le pidió que se ubicara en posición para iniciar el conteo regresivo y recibir su segunda “patadita de la suerte”, mientras insistía en que confiara en el poder simbólico de este gesto. “Póngale fe, que esto funciona”, exclamó el presentador.