Jorge Barón vivió un momento especial en el partido Colombia vs. Portugal: su hijo contó todo y mostró el video

Jorge Barón fue foco de miradas en redes sociales, luego de que su hijo, Jorge Barón Jr. publicara un video en el que mostró un instante que pasó el presentador en el partido de Colombia vs. Portugal.

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El joven utilizó su cuenta de Instagram para mostrar cómo su padre vivió una particular situación con motivo del encuentro deportivo de la Tricolor en Miami. Ambos estuvieron en un espacio abierto como cualquier colombiano, sin dimensionar lo que vendría.

“Algo extraordinario sucedió ayer en el partido de Portugal vs. Colombia, gracias Colombia por su afecto y cariño“, escribió el hijo del presentador.

Según las imágenes que compartió, las personas que estaban en una fila de 2 kilómetros lo reconocieron y le abrieron paso para que avanzara adelante, siendo acompañado por los policías que se encontraban custodiando el espacio.

Al ser acogido por sus fanáticos, Jorge Barón se tomó fotos con todos, saludó y vivió un instante muy especial, disfrutando el partido en un parque con muchos compatriotas, y no en un estadio como habría podido.