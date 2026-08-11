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Jorge Barón y su hijo ponen a disposición su empresa para ayudar con donaciones y brindar apoyo tras el terremoto

Se establecieron canales para hacer donaciones o brindar información a todo el país.

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Redacción Semana
11 de agosto de 2026 a las 9:50 a. m.
Jorge Barón y su hijo Jorge Barón Jr. se solidarizaron en medio de la tragedia.
Jorge Barón y su hijo Jorge Barón Jr. se solidarizaron en medio de la tragedia. Foto: Foto suministrada a SEMANA

El presentador Jorge Barón y su hijo, Jorge Barón Jr., pusieron a disposición su plataforma, la empresa y todos los canales para poder ayudar con la tragedia que se generó tras el terremoto de 7.4 en la escala de Richter que se vivió en el país este lunes, 10 de agosto.

“Nuestra empresa está al servicio de las instituciones y de las entidades territoriales con el fin de brindarles recursos materiales de diferentes donaciones y ustedes, colombianos, van a apoyarnos”, aseguró.

Barón dijo que habilitaron sus redes sociales y otros canales para que los ciudadanos los puedan contactar para esa ayudas. Los interesados se pueden comunicar a los números 322 370 2024 y 320 449 4196. Asimismo, se habilitó para hacer donaciones en la calle 127A #7-19, oficina 603 o hacer aportes económicos a la llave @DAVIJBB407.