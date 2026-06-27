La reacción de James Rodríguez tras el empate con Portugal: dio la clave que hizo sufrir a Cristiano Ronaldo

James Rodríguez muestra madurez y que este equipo no le tiene miedo a nadie en el Mundial 2026. Las voces que dicen “ojo con Colombia” van en aumento y eso se sincroniza con lo que comenta el capitán tras el 0-0 con Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

Clasificados y eliminado del grupo de Colombia: RD Congo da el golpe en el Mundial 2026

La imagen por la que los árbitros anularon el gol de Dávinson Sánchez: polémica en Colombia vs. Portugal

Este partido estuvo lejos de ser un 0-0 pálido, sin opciones, sin agresividad. Es más, estuvo picante desde el primer momento, con espacios. Duelos ofensivos que colocó a las defensas a trabajar y ahí Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí lograron contener a un Cristiano Ronaldo muy solitario y que dependía de las aventuras de sus compañeros por las bandas o los pases por el centro que los volantes colombianos impidieron.

James Rodríguez precisamente destacó que Colombia jugó un buen partido pese a no marcar. Es que es un resultado con sabor a victoria frente a miles de fanáticos colombianos en Miami y con una figura de la talla de Cristiano Ronaldo que le lanzó un abrazo antes de salir a la cancha.

Colombia vivió una batalla durísima ante los lusos en el cierre del Grupo K, se tuvieron varias opciones de gol pero los errores en la definición también se notaron. El empate le permite avanzar como primera a los dieciseisavos de final y ahora la Ghana de Carlos Queiroz se le atraviesa a Colombia en esta instancia.

Palabras de James tras Portugal

“Creo que hicimos un buen partido, faltó solo el gol”, dijo James en declaraciones posteriores al encuentro en la televisión oficial.

Colombia venció en la fase de grupos a Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0) en partidos reñidos. Esta vez tuvo más espacios ante una ola amarilla que acudió a Miami para hacer sentir a su equipo como en casa en la caribeña Barranquilla. Eso sí, James poco apareció, aunque no se desconoce su voz de mando en el camerino.

James Rodríguez en el partido contra Portugal este 27 de junio, Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Además de su felicidad, James dio la clave que tuvo a Cristiano Ronaldo fuera del partido y es que Colombia se siente más cómoda jugando con este tipo de rivales, que salen a buscar el marcador y dejan espacios para rearmar mucho mejor la idea ofensiva.

“Lo dije en el partido pasado que cuando jugábamos contra rivales que dejaban jugar para nosotros era mucho más cómodo”, agregó el capitán en la TV. Eso fue suficiente para que el rival sufriera en defensa y ya no dejara muchos espacios, alejando la pelota del arco de Camilo Vargas.