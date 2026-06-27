La imagen por la que los árbitros anularon el gol de Dávinson Sánchez: polémica en Colombia vs. Portugal

Sigue la polémica por el gol que le anularon a Dávinson Sánchez, este sábado 27 de junio, en el partido contra Portugal. Corría el minuto 90+3′ cuando el defensor central de la Selección Colombia anotó el tanto, de cabeza, pero el árbitro Alireza Faghani determinó que estaba en fuera de juego.

¿ERA OFFSIDE?



Gol de Colombia tras un cabezazo de Davinson Sánchez, pero el VAR ratificó el fuera de juego.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ipDxZUPwVp — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Faghani apoyó su decisión luego de la comunicación del VAR, que después emitió la imagen que mostraba el fuera de juego de Sánchez. Sin embargo, la polémica quedó en el aire.

🔎⚠️ ESTE ES EL OFFSIDE QUE LE COBRARON A DAVINSON SÁNCHEZ. https://t.co/y5HneKS7GV pic.twitter.com/R94jDJ4I4s — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026

Colombia pone a sufrir a Portugal; apagó a Cristiano Ronaldo con partidazo en Miami: primero nuevamente en un Mundial

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El debate está puesto en redes sociales, pues si el gol hubiese valido, Colombia se habría hecho con tres puntos en uno de los juegos más esperados de la fase de grupos. Portugal, su rival, es uno de los llamados a figurar en la competencia.

Sin embargo, con base a lo evidenciado en la imagen, la punta del pie de Dávinson Sánchez estaba adelantado y eso fue suficiente para que el juez Faghani se mantuviera en anular la acción en el terreno de juego.

Así fue el partido Colombia vs. Portugal

La Selección Colombia se mostró muy superior a Portugal este sábado, pese al 0-0 que mandó en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) como cierre del Grupo K, suficiente para el primer puesto cafetero y el segundo de un cuadro luso que ve complicarse su camino desde dieciseisavos de final del Mundial.

Al cuadro sudamericano solo le faltó el gol, pero la falta de puntería no tuvo peaje ante una Portugal que necesitaba ganar para no citarse con Croacia y meterse en problemas por un camino más exigente. Ser primera, con Ghana esperando, merecía la pena y Colombia se lo ganó con creces en un despliegue físico y técnico.

Los de Néstor Lorenzo contaron con la calidad de James Rodríguez para lanzar los ataques colombianos, bajo la protección del portento de Jhon Arias. En general, la humedad y el calor de Miami no pareció afectar a una Colombia que dominó desde el principio y tuvo dos claras ocasiones en el primer tiempo de John Córdoba.

Antes del descanso, con un disparo a bocajarro de Bruno Fernandes que sacó Camilo Vargas, pareció reaccionar una Portugal que de nuevo no funcionó en sala de máquinas, irreconocible este Vitinha comparado con el del París Saint-Germain. La consecuencia fue también muy poco de un Cristiano Ronaldo que tampoco apareció en el segundo tiempo, como una isla apartado de sus compañeros.

ATAJADÓN DE VARGAS



Impresionante reacción del arquero colombiano tras el remate de Bruno Fernandes, que terminó con una chilena fallida de Cristiano Ronaldo.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wwplxlaYbr — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Roberto Martínez buscó soluciones con los cambios pero el técnico español no dio con la tecla, decidido finalmente por frenar el avance colombiano más que encontrar el juego de su equipo. Joao Félix hizo la guerra por su cuenta y la entrada de Rafael Leão no estuvo acompañada de balones al delantero, ya que guion fue de una Colombia que, con James a los mandos, asedió sin premio.

*Con información de Europa Press