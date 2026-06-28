Pibe Valderrama, furioso por el gol anulado a Dávinson Sánchez contra Portugal: no lo bajó de robo

Carlos El Pibe Valderrama reaccionó al empate de Colombia contra Portugal (0-0), el pasado sábado 27 de junio, en Miami y por la tercera fecha del grupo K en el Mundial 2026. Al histórico jugador cafetero se le vio molesto por una de las polémicas que marcaron el rumbo del partido.

La imagen por la que los árbitros anularon el gol de Dávinson Sánchez: polémica en Colombia vs. Portugal

El pedido viral de Lorenzo a Dávinson Sánchez tras el polémico gol que le anularon ante Portugal: “Es justo”

Sobre los 90+3′, el defensor colombiano, Dávinson Sánchez, anotó de cabeza tras un centro desde la izquierda. Sin embargo, la tecnología VAR le anuló el tanto al jugador porque la punta de su pie derecho estaba adelante del último defensor portugués, por tanto, determinaron fuera de juego.

¡POR LA PUNTA DEL PIE! ASÍ FUE EL GOL ANULADO A COLOMBIA



El gol de la victoria fue invalidado por posición adelantada de Davinson Sánchez. ¿Qué opinás? pic.twitter.com/xnlWvChwWx — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

“Nos robaron el partido”: Pibe Valderrama

Por medio de sus redes sociales, el Pibe Valderrama posteó un video con su análisis del partido. A su lado lo acompañó su esposa, Elvira Redondo, quien le iba haciendo preguntas sobre el encuentro. Cuando tocaron el tema del gol anulado a Dávinson Sánchez, el exjugador de la Selección Colombia no dudó en mostrar su furia.

“Hasta el que no sabe de eso ve gol, y fue gol legítimo. Lo que pasa es que ya me preocupo, yo no soy persona de preocuparme, pero con esta situación que pasó hoy con el gol de Colombia, de Dávinson, todos ya sabemos quién va a ser el campeón”, arrancó afirmando el Pibe.

Y añadió: “Yo sí me preocupo. ¿Nosotros marcamos un gol legítimo, y nos lo quitan? Estoy emp... porque nos robaron el partido. El gol de Dávinson es gol, y la falta que le hicieron a Suárez en el área, es penal. ¿Por qué no fueron al VAR? Así es muy jodido”.

“Entonces, ¿ya sabemos quién va a ser el campeón? Que digan y no jugamos más. ¿Así de descarado? ¿Nos quitan el gol de Dávinson así de descarado? No se puede, y hay que hablar, no se puede con una injusticia así. ¿No nos van a dejar llegar nunca? Yo tenía rato que no veía un robo de esa manera. El gol de Dávinson es gol en todas partes del mundo”, siguió en su relato.

Finalmente, en esta parte de su intervención, cerró con: “¿Hasta cuándo con nosotros? Tenemos todo: técnico, jugadores, y ya empezaron a joder. Sean serios, esto es un deporte y que gane el mejor allá en la cancha. Ya está bueno de tanta vaina, que gane el mejor pero que lo dejen ganar. Felicitaciones, muchachos. El fútbol se juega así”.

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Antes, Elvira le preguntó: “¿Qué crees que nos falta?”, a lo que Valderrama respondió: “Nos falta el gol. Creamos muchas ocasiones de gol, a veces nos la comemos y a veces el arquero contrario ha resultado también bravo, pero nos falta gol. También tenemos ocasiones que desperdiciamos, pero el equipo jugó bien”.

El Pibe destacó a todo el equipo colombiano, incluyendo al portero Camilo Vargas, quien tuvo un par de acciones determinantes en el juego contra Portugal. También resaltó que los cambios hechos por el técnico Néstor Lorenzo fueron acertados: “Tenemos equipo, tenemos una buena selección”.