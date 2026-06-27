Camilo Vargas le ahogó el grito de gol a Portugal: atajadón a Bruno Fernandes es viral en el Mundial 2026

Camilo Vargas apareció cuando Colombia lo necesitaba. Este sábado, en el partido contra Portugal, el guardameta cafetero hizo una atajada destacada que se volvió tendencia en el Mundial 2026. Le ahogó el grito de gol a la figura lusa, Bruno Fernandes.

El arquero Camilo Vargas salvó a Colombia del primer gol de Portugal en una impresionante atajada. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ITF0tR3I9x — Revista Semana (@RevistaSemana) June 28, 2026

El arquero Camilo Vargas salvó a Colombia del primer gol de Portugal en una impresionante atajada. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ITF0tR3I9x — Revista Semana (@RevistaSemana) June 28, 2026

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Se trató de una atajada que valió casi como un gol. Se dio en un momento del partido donde Portugal empezaba a despertar, luego de que Colombia acechara a la escuadra europea con varias llegadas que no pudieron culminar en gol.

Fue una de las situaciones más claras del compromiso, que refleja la importancia de los dos porteros. Diogo Costa, el guardameta portugués, también dejó un par de salvadas que le dieron un respiro a sus compañeros en varios tramos.

DIOGO COSTA LE AHOGÓ EL GRITO A JAMES



James Rodríguez remató de afuera del área y el arquero portugués desvió la pelota.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vxDQjO1LtN — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Así las cosas, con ese 0-0 se fueron al descanso y ahora la expectativa está puesta en lo que hagan Colombia y Portugal en la segunda mitad del partido. Ambos necesitan ganar, aunque el panorama es distinto.

Con tan solo un empate, Colombia acabará como líder del grupo K. Caso contrario, Portugal está obligada a ganar si se quiere hacer con la cima de la zona.

Eso sí, tanto Colombia como Portugal ya están clasificadas a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sus resultados en los partidos previos les permite estar tranquilos y ya pensar en que siguen en carrera.

Miami se vistió de amarillo, azul y rojo

Otra vez la hinchada colombiana fue crucial en el partido de la Tricolor. Desde el himno nacional, hasta el aliento en las tribunas, la afición cafetera se hizo sentir en el primer tiempo del partido.

¡EMOCIONANTE EL HIMNO DE COLOMBIA!



Los jugadores ya están en el campo de juego para disputar el partido ante Portugal.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jKPlqX4WwF — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

La emotividad del himno de Colombia ya se volvió costumbre, y ahora Miami fue testigo de ello. Antes, en Ciudad de México y Guadalajara, las letras patrias retumbaron y llenaron de emotividad a todos los asistentes.