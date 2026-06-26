Lista de selecciones clasificadas y eliminadas del Mundial 2026, tras los partidos del 26 de junio

Este viernes, 26 de junio, se jugaron otros seis partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Así, va aumentando la lista de países clasificados a la ronda de 16avos de final de la competencia.

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Solo quedan por jugarse seis partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, válidos por tres grupos distintos. Apenas se acaben, este sábado 27 de junio, se conocerá la lista completa de 32 selecciones clasificadas a los 16avos, sus cruces, y los eliminados hasta ahora.

Lista de países clasificados a los dieciseisavos del Mundial 2026, tras los partidos del 26 de junio

México (primero grupo A) Sudáfrica (segundo grupo A) Suiza (primero grupo B) Canadá (segundo grupo B) Bosnia y Herzegovina (tercero grupo B) Brasil (primera grupo C) Marruecos (segunda grupo C) Estados Unidos (primera grupo D) Australia (segunda grupo D) Paraguay (tercera grupo D) Alemania (primera grupo E) Costa de Marfil (segunda grupo E) Ecuador (tercera grupo E) Países Bajos (primera grupo F) Japón (segunda grupo F) Suecia (tercera grupo F) España (primera grupo H) Cabo Verde (segunda grupo H) Francia (primera grupo I) Noruega (segunda grupo I) Argentina (primera parcial del grupo J) Colombia (primera parcial del grupo K) Portugal (segunda parcial del grupo K) Inglaterra (primera parcial del grupo L) Ghana (segunda parcial grupo L)

Colombia, selección ya clasificada a 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Lista de países eliminados del Mundial 2026, tras los partidos del 25 de junio

República Checa (cuarta grupo A) Catar (cuarta grupo B) Haití (cuarta grupo C) Turquía (cuarta grupo D) Curazao (cuarta grupo E) Túnez (cuarta grupo F) Uruguay (tercera grupo H) Arabia Saudí (cuarta grupo H) Irak (cuarta grupo I) Jordania (cuarta grupo J) Panamá (cuarta grupo L)

Fracaso absoluto: Uruguay, fuera del Mundial 2026 en fase de grupos. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

*Los datos son oficiales en la web principal de la Fifa.

Tabla de posiciones del Mundial 2026, luego de los partidos del 25 de junio

Para este Mundial 2026 clasifican a los dieciseisavos de final los dos mejores de cada grupo, y los ocho mejores terceros en general. Ya en la ronda de 32 mejores, arranca la eliminación directa.

Los cruces de eliminación directa quedarán definidos el sábado 27 de junio en horas de la noche de Colombia.