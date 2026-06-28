James Rodríguez reaccionó a su histórico récord en mundiales: dejó mensaje al Pibe Valderrama

Tras el duelo ante Portugal, el pasado 27 de junio, James Rodríguez se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos en copas del mundo. Superó a leyendas de la Tricolor, como el Pibe Valderrama y Freddy Rincón.

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Así, la historia de James Rodríguez en la Selección Colombia se sigue escribiendo con letras doradas. Son 11 los partidos que ha jugado el volante con el elenco nacional: cinco en Brasil 2014, tres en Rusia 2018 y, de momento, tres en United 2026, que se podrían convertir en más.

James Rodríguez en su estelar participación con Colombia en Brasil 2014. Foto: PA Images via Getty Images

James Rodríguez: “Pasar al Pibe Valderrama es algo lindo”

“Gracias. Superar al Pibe, a Rincón también. El Pibe, uno de mis ídolos, que admiro mucho por todo lo que nos ha dado, siempre fue un ejemplo para mí. Pasarlo creo que es algo lindo y, bueno, esperamos que sean varios partidos más”, dijo James Rodríguez en la zona mixta del estadio de Miami, en diálogo con la periodista Salomé Fajardo, de DSports.

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama se queda con 10 partidos en los Mundiales, divididos en: cuatro en Italia 1990, tres en Estados Unidos 1994 y tres en Francia 1998.

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Por su parte, Freddy Rincón, fallecido en abril de 2022, también se quedó con 10 partidos: cuatro en Italia 1990, tres en Estados Unidos 1994 y tres en Francia 1998.

Selección Colombia de 1998: Pibe Valderrama, abajo, primero de derecha a izquierda. Freddy Rincón, arriba, segundo de izquierda a derecha. Foto: Getty Images

Y ya sobre el empate 0-0 contra Portugal, James habló con la televisión oficial y dijo: “Creo que hicimos un buen partido, faltó solo el gol”.

Luego, añadió: “Lo dije en el partido pasado, que cuando jugábamos contra rivales que dejaban jugar, para nosotros era mucho más cómodo”.

James Rodríguez se reencontrará con Carlos Queiroz

El formato de dieciseisavos de final, en este Mundial 2026, encuentra a Colombia vs. Ghana. Será el viernes 3 de julio, a partir de las 8:30 p. m. en el estadio Kansas City.

James Rodríguez y Carlos Queiroz en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Será un encuentro mediático, pues James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, volverá a ver a Carlos Queiroz, quien dirigió a la Tricolor entre 2019 y 2020, y ahora es el estratega de Ghana.