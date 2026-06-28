Notable marca de James Rodríguez en el Mundial 2026 que solo el Pibe Valderrama logró en la historia

James Rodríguez sigue demostrando por qué sigue siendo el gran referente de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

El talentoso mediocampista firmó contra RD Congo una actuación sobresaliente que no solo fue determinante para el funcionamiento ofensivo del equipo, sino que además le permitió inscribir su nombre junto al de una de las máximas leyendas del fútbol colombiano.

James Rodríguez busca repetir en el Mundial el papel que alcanzó en la pasada Copa América, en la que fue destacado como el mejor jugador del torneo. Foto: AP Photo/Fernando Llano

James alcanzó un registro que ningún futbolista colombiano había conseguido en un Mundial durante casi tres décadas. Su desempeño confirmó que, incluso con el paso de los años, continúa siendo el cerebro de la Tricolor y el encargado de marcar el ritmo de los ataques.

El dato entregado por Opta José refleja la enorme incidencia que tuvo durante el compromiso del pasado martes. “James Rodríguez es el primer jugador de Colombia en crear cinco ocasiones de gol en un partido en la Copa del Mundo desde Carlos Valderrama contra Inglaterra en 1998 (5)“.

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La estadística no solo evidencia la precisión de sus pases, sino también su visión de juego y capacidad para encontrar espacios donde pocos los ven. Cada intervención del volante generó peligro constante para la defensa rival, convirtiéndose en el futbolista más influyente del encuentro desde la zona de creación.

La comparación con Carlos “El Pibe” Valderrama tiene un significado especial. El histórico capitán de Colombia fue durante años el referente absoluto en la elaboración ofensiva y dejó una huella imborrable por su capacidad para asistir y organizar el juego. Que James iguale una marca vigente desde Francia 1998 confirma la dimensión de la actuación del actual número 10.

Carlos Alberto "El Pibe" Valderrama Foto: Getty Images

Además, este registro fortalece el legado mundialista del cucuteño, quien ya había brillado en Brasil 2014 como goleador del torneo y continúa acumulando capítulos memorables con la camiseta de la Selección Colombia. Su experiencia, liderazgo y calidad siguen siendo fundamentales para las aspiraciones del equipo en la cita orbital.

En un torneo donde los detalles suelen marcar la diferencia, contar con un futbolista capaz de fabricar cinco oportunidades claras de gol en un solo partido representa una ventaja competitiva enorme. James volvió a asumir la responsabilidad en los momentos importantes y respondió con fútbol, inteligencia y precisión.

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La actuación del mediocampista no solo quedará reflejada en las estadísticas, sino también en la memoria de los aficionados colombianos, que ven en su capitán al conductor ideal para soñar con una participación histórica en el Mundial 2026. Al igualar un registro que permanecía intacto desde la época del Pibe Valderrama, James reafirma que su nombre ya ocupa un lugar privilegiado entre los más grandes futbolistas que ha tenido Colombia.

De esta forma pocas son las dudas que quedan sobre si merece o no ser titular. Este sábado la Selección Colombia se enfrenta a Portugal en el que es considerado el partido más importante de la fase de grupos. El debate está latente por el 10, pero este ya parece haberlo resuelto y Néstor Lorenzo le tiene la confianza para ponerlo de arranque en Miami.